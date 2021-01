Grupa "The Coco'nuts" laidusi klajā jaunu singlu "See You Dance Again" un tā videoklipu – veltījumu zudušajai naktsdzīvei.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā raksta grupa pārstāvji, "See You Dance Again" ir veltījums realitātei, kādā pašlaik dzīvo lielākā daļa sabiedrības – bāri, klubi un izklaides vietas ir slēgtas, ielas tukšas, tāpēc neatliek nekas cits, kā dejot vienatnē. "See You Dance Again" ir pirmais singls no grupas topošā albuma, kas tiks izdots šī gada pavasarī.

"2020. gads nav bijis viegls nevienam. Latvijas valdība oktobrī burtiski aizliedza dejot, ir ārkārtējais stāvoklis, mājsēde, un dzīve vairs nekad nebūs tāda kā agrāk. Izklaides, kultūras un radošās industrijas ir bez darba un apjukumā, un šis garais klusuma periods ir licis mums saprast, cik ļoti svarīga kultūŗa, izklaide un kopā būšana ir cilvēka eksistencei. "See You Dance Again" ir sava veida liecība par šī brīža neparasto realitāti, aicinājums saglabāt radošumu un turpināt atbalstīt, izbaudīt un patērēt kultūŗu, pat ja tas nozīmē dejot vienam pašam ielas vidū", stāsta grupas pārstāve Paula Pētersone.

Videoklipā stāsts ir par it kā parastu nedēļas nogales vakaru, kurā visi seši grupas "The Coco'nuts" dalībnieki iejūtās vienā vizuāli izteiksmīgā tēlā. Šis tēls staigā pa naksnīgo Rīgas centru, meklējot vietu, kur dejot un satikt cilvēkus, bet atrod vien tukšus bārus un klusas ielas. Videoklips tika filmēts Rīgas centrā, veikalā "Biete", kas atrodas un Skolas ielas, un tādos iecienītos naktslokālos kā Kaņepes Kultūras centrs, koncertzālē "Tu Jau Zini Kur", naktsklubā "Serviss" un Tallinas kvartālā.

Videoklipu oriģinālu padara arī speciāli filmēšanai uzbūvēta kameras ierīce, kas tika piestiprināta pie aktiera ķermeņa tā, lai kamera atrastos tieši tam pretī. Tā videoklipā tika panākts sava veida "vertigo" efekts: aktieris iet uz priekšu vai dejo, un kamera kustās līdzi. Angļu valodā šādu kameras ierīci dēvē par "SnorriCam" un īpaši videoklipa vajadzībām to uzbūvēja Edgars Dreijers.

Dziesmu ierakstīja, miksēja un māsterēja Toms Lisments. Videoklipa režisors un operators ir Daniels Veiss, gaismu mākslinieks ir Kaspars Hercmanis. Videoklipa radošā komanda ir Paula Pētersone, Anna Pētersone, Artūrs Strautmanis un Monta Kurme, stilu un grimu veidoja Kristiāns Aglons un Monta Kurme. Dziesmu var noklausīties visās populārākajās mūzikas straumēšanas.

Grupas "The Coco'nuts" dalībnieki ir vokāliste Marija Valmiera, bekvokāliste Monta Kurme, bundzinieks Artūrs Strautmanis, basists Toms Valmiers, ģitārists un vokālists Pēteris Narubins un saksofonists Benijs Zeltkalis.

"The Coco'nuts" mākslinieki ir smēlušies iedvesmu funk mūzikā un indie, blūzrokā un džezā. Improvizācija, enerģija, un draudzība radīja grupas kodolu un tās darbības mehānismu.

Muzikālās gaitas grupa "The Coco'nuts" uzsāka 2012. gadā, un līdz šim izdots minialbums jeb EP "Appetizer" 2014. gadā, studijas debijas albums "Amid Opposites" 2016. gadā un otrais studijas albums "No Other Way Out" 2018. gadā. Līdzšinējā grupas darbībā muzicēts ne mazums vietējos, kā arī ārvalstu festivālos un pasākumos. 2019. gada novembrī grupa pārstāvēja Latviju Ķīnas – Centrālās un Austrumeiropas (CAE) Mūzikas nedēļā Čendu, Ķīnā. Pašlaik notiek darbs pie grupas trešā studijas albuma.