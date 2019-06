Britu rokgrupa "The Cure" laiduši klajā savas jubiles koncertfilmas "Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London", kas visā pasaulē būs skatāma 11. jūlijā, tostarp arī Latvijā, "Kino Citadele".

2017. gadā grupa izziņoja, ka strādā pie dokumentālās filmas, savukārt šogad apstiprināja, ka plānota globāla filmas izrādīšana. Filma ir uzņemta "The Cure" jubilejas koncertā pagājušovasar Haidparkā, Londonā.

"Tas tiešām bija perfekts veids, kādā nosvinēt grupas 40 gadu jubileju," medijam NME atklāj "The Cure" līderis Roberts Smits. "Tā bija pasakaina diena, ko neviens no mums nekad neaizmirsīs."

Filmas režisors Tims Poups piebilst: "Strādājot kopā ar Robertu 37 gadus no grupas 40 gadu ilgās vēstures un kopā arī radot 1986. gada koncertfilmu "In Orange", es vēlējos skatītājiem radīt sajūtu, ka viņi atrodas notikumu epicentrā, rokmūzikas sirdī. Mūsu filmā tiešām iemūžināts "The Cure" mūzikas patiesais spēks un kaisle."

Pirms episkās filmas izrādīšanas "The Cure" jūnija beigās uzstāsies Glastonberijas festivālā, kā arī grasās laist klajā jaunu albumu. Viņu iepriekšējais ieraksts "4:13 Dream" iznāca 2008. gadā, un nu viņi atgriezušies studijā, kur strādā pie 14. studijas albuma. Kā medijiem atklājis Roberts Smits, tad jaunais materiāls ir "tumšs un neticami intensīvs".