Neskatoties uz Covid-19 pandēmiju, ASV nedēļas nogalē notikusi Nacionālās futbola līgas (NFL) finālspēlē jeb "Super Bowl" mačs, kurā līdzās sporta azartam un kaislībām tikpat būtisks ir puslaika pārtraukuma šovs – viena no dārgākajām un iekārojamākajām vietām, kur uzstāties ir pagodinājums ikvienam popmūziķim. Miljonus vērtās minūtes ir prestiža un grandioza šova laiks, kurā mūziķi tiek pie lielas auditorijas ne tikai ASV, bet arī visā pasaulē. Šogad īpašo puslaika šovu piedāvāja mūziķis The Weeknd, kurš pats iespaidīgajā priekšnesumā ieguldījis septiņus miljonus ASV dolāru.

Gandrīz piecpadsmit minūtes ilgajā koncertā bija iekļauti fragmenti no deviņām The Weeknd dziesmām, tai skaitā lielākie hiti "Blinding Lights", "Starboy", "The Hills", u.c.

Zīmīgi, ka The Weeknd ir pirmais kanādiešu mūziķis, kas ticis pie goda uzstāties "Super Bowl" puslaika pārtraukumā.

Grandiozo uzstāšanos papildināja pirotehnikas, gaismu un dažādu citu vizuālo efektu šovs. Lai īstenotu savu iecerēto vīziju, mūziķis šova tapšanā bija ieguldījis ievērojamu summu – septiņus miljonus ASV dolāru (aptuveni 5,8 miljonus eiro).

Savukārt ārpus stadionā pirms spēles īpaša koncertā veselības aprūpes darbiniekiem uzstājās Mailija Sairusa, Billijs Aidols, kā arī Džoana Džeta.

Uzstāšanos klātienē vēroja ievērojami mazāks skatītāju skaits nekā citus gadus. Stadiona kapacitāte ir 65 000 skatītāju, taču šogad grandiozo notikumu varēja vērot aptuveni 25 000 fanu, tai skaitā 7500 mediķu, kuri jau ir saņēmuši nepieciešamās vakcīnas devas pret Covid-19. Tukšās vietas stadionā tikušas aizstātas ar kartona figūrām, lai radītu iespaidu par atbalstītāju pārpildītu stadionu, kā arī palīdzētu ievērot distancēšanās prasības.

"Super Bowl" spēles puslaika koncerts ir viena no gada svarīgākajām popkultūras zvaigžņu stundām. Priekšnesums pulcē milzīgu auditoriju gan klātienē, gan pie TV ekrāniem – vairāk nekā 100 miljonus skatītāju ASV. Savukārt mākslinieks, kuram tiek gods uzstāties pasākumā, allaž sagādā īpaši iespaidīgu šovu.

Iepriekšējos gados "Super Bowl" spēles puslaika koncertā uzstājušies dziedātāji Lady Gaga, Bejonse, Keitija Perija, Madonna, Bruno Marss, Lenijs Kravics grupas "Coldplay", "Red Hot Chili Peppers", "Maroon 5" un citi.