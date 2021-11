Grupa “Very Cool People” piedāvā jaunu singlu no sava jaunākā albuma “50 Years of Influence + 30 Years of Cool Equals 13 Years of Music Hooliganism”. Tas ir albumu noslēdzošais skaņdarbs “Get-Together of Old Chums”, kas ir arī taustiņinstrumentālista Māra Vitkus debija komponēšanā. Dziesmai tapis arī galvu reibinošs videoklips, kas gana kolorīti iezīmē īstenu Vecgada svinību sajūtu.

“Ir daudz dziesmu, kas veltītas tieši Ziemassvētkiem un ģimeniskai kopā būšanai, taču ir ļoti maz skaņdarbu, kas sarakstīti tieši Vecgada vakaram un čomu kopā būšanai,” ar filofozisku pamatojumu pie klausītājiem vēršas grupas līderis Elvijs Grafcovs. “Tāpēc mēs nolēmām radīt skaņdarbu un videoklipu, kas veltīts tieši šim gada brīdim, un ļoti ceram, ka jaunā dziesma kļūs par Vecgada svinībās iemīļotu skaņdarbu labu draugu kompānijās.”

“Skaņdarbu sarakstīju viesnīcā Saldū, gaidot, kad pārējie grupas dalībnieki paķers mani pa ceļam, dodoties uz koncertu Nidā, Lietuvā,” atzīst dziesmas autors Māris Vitkus. “Iepriekšējā dienā koncertēju Aizputē, un tā vietā, lai dotos uz Rīgu, nolēmu palikt pusceļā, jo nākamajā dienā grupai “Very Cool People” tāpat bija jābrauc cauri Saldum uz dienvidiem. Viesnīcā biju apbruņojies ar pacietību un datoru, kas rezultējās Vecgada svinībām veltīta skaņdarba tapšanā.”

“Lielākās grūtības šā klipa tapšanas procesā bija sniega atrašana un ziemas vidus iespaida radīšana,” ar biznesmeņa cienīgu pragmatismu stāsta trompetists Oskars Ozoliņš. “Iepriekšējā rudenī braukājām apkārt pa Latviju, mēģinot atrast kādu vietu, kur jau būtu tik tiešām uzsnidzis.”

Iekštelpu kadri klipam filmēti morāli un vizuāli ļoti atbilstošajā Rīgas kafejnīcā “Ļeņingrad”. Vēl klipā bija paredzēti vairāki kaskadiertriki ar kvadraciklu, kurus izpildīja nosvērtais grupas psihologs un basists Jānis Olekšs, taču beigu beigās tie tika atzīti par pārāk neatbilstošiem sižetam.

Dziesmas “Get-Together of Old Chums” video veidojis Valdis Krūmiņš, scenāriju radījis Elvijs Grafcovs, Māris Vitkus un Laura Rozenberga, daudzām niansēm ļaujot rasties arī spontāni filmēšanas laikā. Klipā bez grupas dalībniekiem piedalās arī konkrētās Kurzemes vides vietējie iedzīvotāji Egīls un Ramona.

Dziesma ierakstīta “Mints Music Studio” pie skaņu operatora Tāļa Timrota. Miksēja Andris Buiķis Ciemupē, producēja Elvijs Grafcovs, bet māsterversiju veidoja Deivs Makneirs “Dave McNair Mastering” studijā Ziemeļkarolīnā, ASV.