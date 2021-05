Grupa "Very Cool People" laidusi klajā jaunu singlu "Camarada Emigrante", kam tapis arī amizants videoklips, kurā tiek atklāti mūziķu slēptie talanti.

Dziesmas nosaukums "Camarada Emigrante" tulkojumā no spāņu valodas nozīmē "Biedrs emigrants". Tās tapšanu iedvesmojis "Very Cool People" līdera, ģitārista un dziesmas autora Elvija Grafcova Kubas vizītes laikā sastapta Havanas taksista stāsts. Viņš brīvi runājis krievu valodā un jaunībā bija studējis Maskavā, kā arī krietni paceļojis pa bijušo Padomju Savienību. Īpaši viņam esot patikušas Baltijas valstis. Tas lika aizdomāties par tiem kubiešiem, kuri no sešdesmitajiem līdz deviņdesmitajiem gadiem emigrēja uz Baltijas valstīm, kā arī par tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri emigrēja pretējā virzienā – uz Kubu, izveidojot tur nelielu latviešu komūnu.

"Camarada Emigrante" iesākas kā klasiskās mūzikas un tipiskas Austrumeiropas "galda dziesmas" sajaukums, kas pārtop balkānu ballītē, bet tad kļūst par kādas padomjlaiku mākslas filmas cienīgu skaņu celiņu, lai kulminētu ugunīgos kubiešu ritmos.

Videoklipā visi grupas dalībnieki piedalās talantu šovā, kurā jāparāda savus apslēptos talantus.

Videoklipu veidojis Reinis Janulis un "Colortime" komanda. Pateicoties Mārtiņam un Jurim Bērziņiem, klips filmēts Virķēnu sporta zālē.

Dziesmas "Camarada Emigrante" ieraksts tapa Tāļa Timrota vadībā Reformātu baznīcas pagrabā, miksēšanu veica Andris Buiķis, bet par māsterversiju parūpējās Jānis Kalve.