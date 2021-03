Marta nogalē iznāk pasaulē un Latvijā atzītās vijolnieces Kristīnes Balanas jaunais mūzikas video – "Ad Astra" ("Uz zvaigznēm").

Māksliniece katru audiovizuālo veikumu pasniedz ar savu autentisko stilu, kas atspoguļo klasisko mūziku svaigā un mūsdienīgā gaismā. Videoklips filmēts dažādās vietās Latvijā, tostarp Baldones observatorijā.

''Šajās garajās, nomācošajās dienās, dzīvojot no vienas mājsēdes otrā, ikviens no mums fantazē, kā būtu dzīvot paralēlā pasaulē, kur dalīties, iegrimt un pilnībā nodoties idejām, sapņiem un mūzikai būtu iespējams," saka Balanas.

"Esmu pateicīga, ka šajos grūtajos laikos man bija iespēja turpināt muzicēt, attālināti. Tomēr, šis sapnis par alternatīvo pasauli, iespēju izmukt no šībrīža vientuļajām pilsētām, mūsu klusās pasaules, mani iedvesmoja. Es iztēlojos planētu, jaunu Visumu, kurš tika radīts tikai un vienīgi no mīlestības pret mūziku, tās skaistumu un maģiju. "Ad Astra" ir neliels ieskats šajā fantāzijā - fantāzija, kura diemžēl nav "imūna" pret realitāti, kura cenšas iemiesoties neaicināta. Šajā mūzikas video man tiek atvēlēts tikai tik vien laika, lai paspētu pabeigt skaņdarbu pirms viss ir izzudis un mēs atkal atgriežamies šeit, realitātē, gaidot visa un mīļoto atgriešanos mūsu dzīvēs,'' stāsta mūziķe.

Vijolniece Kristīne Balanas, kuru britu laikraksts "The Times" dēvējis par "šokējoši virtuozu" mūziķi un starptautiskais laikraksts "The Strad" raksturojis kā "mežonīgu, bezbailīgu un dramatisku", 2018. gadā saņēmusi Lielo mūzikas balvu kā Latvijas gada labākā jaunā māksliniece, kā arī Jauno talantu izcilības fonda balvu no Viņas Majestātes Spānijas karalienes Sofijas. Kristīne ir spēlējusi kā soliste ar pasaules prestižākajiem orķestriem, tajā skaitā ar Londonas Filharmonisko orķestri, Bavārijas Radio simfonisko orķestri, Parīzes kamerorķestri, kā arī ir koncertējusi Berlīnes Filharmonijā, Sautbenkas Mākslas centrā Londonā un Kārnegija zālē Ņujorkā.

Jaunā vijolniece ir pateicīga Latvijas Universitātes Astronomijas Institūtam, Ilgmāram Eglītim, Kalvim Celmiņam, Siguldas koncertzālei ''Baltais flīģelis'' un Jurim Lisenko un Lielajai Ģildei.

Video veidojuši producents un kinematogrāfs Kaspars Kambars, režija – Kristīne Balanas, asistente – Dace Zālīte-Zilberte, 3D vizuālo efektu mākslinieks – Jānis Noriņš, gaismu efekti – Matīss Livčāns, skaņu režisors – Modris Bērziņš, skaņu inženieris – Filips Reifs, grima un matu stiliste - Aija Ūdentiņa, kleitu veidoja Odetta Birmane un Ilze Dambīte.