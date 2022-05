Krievijas dziedātāja Zemfira savu nosodījumu karam Ukrainā paudusi ar jaunu dziesmu un videoklipu "Мясо" - "Gaļa", ko viņa savā "Youtube" kanālā publicējusi 19. maijā.

Klips veidots no aktrises un režisores Renatas Ļitvinovas zīmējumiem. Viņa ir arī videoklipa režisore un montāžas autore.

Jau iepriekš vēstīts, ka Zemfira kopā ar draudzeni Ļitvinovu Krieviju pameta jau šī gada marta beigās. Abas devās uz Parīzi un savu došanos prom sīkāk nav komentējušas. Zemfira jau marta vidū laida klajā pretkara dziesmu "Не стреляйте" – "Nešaujiet". Savukārt Ļitvinova šī gada aprīlī publicēja savu versiju par populāro amerikāņu folkdziesmu "Where Have All the Flowers Gone?". Viņa nosaukumā likusi citu dziesmas rindiņu - "When will you ever learn?" (kad beidzot jūs sapratīsiet?).