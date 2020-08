Notiks ikgadējā Grupu kreklu diena mūziķu atbalstam

Piektdien, 28. augustā, jau tradicionāli notiks Grupu kreklu diena, aicinot publiski godāt savus iemīļotos mūziķus un ziedot līdzekļus grūtībās nonākušo mākslinieku atbalstam. Latvijā akciju rīko Latvijas Radio (LR).

Kā informē LR pārstāve Ieva Aile, augusta pēdējā piektdienā ikviens tiek aicināts uzvilkt T-kreklu ar mīļāko grupu vai mākslinieku, publicējot bildi sociālajos tīklos ar uzmundrinājumu mūziķiem, kuriem šogad Covid-19 radīto ierobežojumu dēļ tas ir īpaši būtiski. Tāpat tiks atvērts ziedojumu tālrunis, lai palīdzētu vākt līdzekļus šlāgermūzikas dziesminiekam Gunāram Meijeram, kuru piemeklējušas nopietnas veselības problēmas.

Grupu kreklu dienu organizē Latvijas Radio mūzikas kanāli – latviešu populārās mūzikas kanāls Latvijas Radio 2, Grupu Kreklu dienas iniciatīvas aizsācēji Latvijas Radio 5 – "Pieci.lv" un alternatīvās mūzikas radio stacija NABA sadarbībā ar nevalstisko organizāciju "Fonds Līdzskaņa".

Grupu kreklu dienas iniciatīvas aizsācēji – jauniešu multimediālā platforma Latvijas Radio 5 – "Pieci.lv", 28. augustā visas dienas garumā ēterā atskaņos to mūziķu kompozīcijas, kuru attēlus sociālajos tīklos ar tēmturi #GrupuKrekluDiena būs publicējuši klausītāji. Viss, kas nepieciešams – uzvilkt iemīļotās grupas T-kreklu, nofotografēties un publicēt to "Instagram", "Twitter" vai "Facebook" ar kādu uzmundrinājumu, stāstu vai vēlējumu un dienas tēmturi.

Kā vēsta LR pārstāve, Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka #GrupuKrekluDienas foto publicēšanā un publiskā mūziķu godināšanā iesaistās aizvien lielāks fanu skaits – ja pirmajā gadā tika publicēti pāris simti bilžu, tad pērn aktivitāte pieauga jau līdz pustūkstotim.

Savukārt "Pieci.lv" darbinieki aicina – ja kāds vēl nav sarūpējis savas iemīļotās grupas T-kreklu, to vēl var un vajag paspēt izdarīt. Viena no iespējām – apmeklēt "Fonds Līdzskaņa" mājaslapas www.lidzskana.lv labdarības veikalu. Sortimentā pieejams plašs klāsts, sākot ar "Singapūras satīna" krekliem, līdz "Carnival Youth" un "Prāta vētrai". Visi labdarības veikala ieņēmumi tiek novirzīti grūtībās nonākušo mūziķu atbalstam.

Pirmo reizi Grupu kreklu dienas aktivitātēm pievienosies arī alternatīvās mūzikas un programmas radiostacija Latvijas Radio 6 – NABA. Dienas garumā skanēs sarunas ar mūziķiem un tiks atskaņota NABAs auditorijai iemīļotā "T-kreklu" mūzika. Vairākas sarunu paredzētas arī ar tiem mūziķiem, kuri aktīvi iesaistās "Fonds Līdzskaņa" aktivitātēs un ar savu pienesumu atbalsta ziedojumu vākšanu – piemēram, grupu "Tesa", "Pienvedēja piedzīvojumi" u.c.

"Paldies Latvijas Radio kolēģiem, ka, jau otro gadu sadarbojoties, varam sniegt atbalstu tiem latviešu mūziķiem, kuriem palīdzība ir visvairāk nepieciešama. Mūzika ir tā, kas mūs pavada ikdienā, iepriecina, mierina un dziedē grūtās dzīves situācijas. Un, šī ir tā diena, kad dots devējam atdodas – Grupu kreklu dienā varam lepoties ar savām iemīļotajām grupām vai solistiem, visiem parādīt savu mīļāko mūziķu kreklu un atbalstīt tos mūziķus, kuriem šobrīd klājas grūti," aicina "Fonds Līdzskaņa" vadītāja Liena Grīna. Projekta partneris – "Fonds Līdzskaņa" – 2016. gadā tika dibināts ar mērķi sniegt atbalstu mūziķiem, kuri nonākuši grūtībās un gadu gaitā ir palīdzēts jau 20 mūziķiem un viņu ģimenēm."

Latvijas Radio 2 Grupu kreklu dienā īpaši aicina atbalstīt Gunāru Meijeru – vienu no iemīļotākajiem latviešu populārās mūzikas dziesminiekiem, kurš laiku laikos asociēsies ar leģendārām kompozīcijām "Meitene" un "Ramona". Gunārs Meijers kopš gada sākuma saskāries ar nopietnām veselības problēmām un nepieciešamību lūgt finansiālu atbalstu ārstēšanās izdevumu segšanai. Mūziķim ir otrā tipa cukura diabēts, kura ietekmē radušās pārvietošanās grūtības. Ārsti konstatējuši būtisku asinsvadu sašaurināšanos, kas smagi ietekmē kāju veselību ar augstu amputācijas risku. Tāpat mūziķim ir nepieciešama arī acu operācija, specializēti medikamenti, speciālistu apmeklējumi un rehabilitācija. Kopējie ārstniecības izdevumi mērāmi vairākos tūkstošos eiro.

No 17. augusta Gunāra Meijera atbalstam tiks atvērts ziedojumu tālrunis 90006480 (viens zvans + 1,42 eiro). Nedēļā no 24. augusta līdz pat Grupu kreklu dienai Latvijas Radio 2 rotācijā būs pastiprināti iekļautas dziesminieka izpildītās kompozīcijas. Savukārt 28. augustā Latvijas Radio 2 ētera personības dalīsies ar saviem stāstiem par un ap Gunāru Meijeru, piemēram, kā tapa galvenā mūzikas redaktora Roberta Buivida autorprogramma, kas ik piektdienas vakaru sākās ar Gunāra Meijera dziedāto "Kad piektdiena klāt un vakars ir vēls, pār bulvāriem spožākās zvaigznes Tev spīdēt sāk…"

Līdzīga akcija mūziķu atbalstam norisinās arī citviet pasaulē. Lielbritānijā to 2007. gadā aizsāka BBC6 kanāla vadītājs Stīvs Lomaks (Steve Lamacq), aicinot klausītājus uz darbu doties savā vecajā mīļākās grupas kreklā, publicēt šīs bildes sociālajos tīklos un tādējādi tieši ietekmēt viņa spēlētās mūzikas izvēli Kreklu dienas ietvaros. Vēl citā pasaules pusē – Austrālijā, Grupu kreklu diena tiek izmantota īpaši austrāliešu mūzikas atbalstīšanai un radio klausītāji tiek aicināti vilkt tieši austrāliešu mākslinieku kreklus. Savukārt Latvijas Radio 5 – Pieci.lv komanda iedvesmu tradīcijai guva no Igaunijas sabiedriskā medija popmūzikas radio "Raadio 2". Pērn Grupu Kreklu dienas ietvaros tika saziedoti 4005 eiro, no kuriem ar "Fonds Līdzskaņa" starpniecību jau palīdzēts četriem mūziķiem - grupas "Juuk" un ansambļa "Manta" dalībniekam Raitim Viļumovam un viņa ģimenei, grupas "Dodo" dibinātājam un solistam Ģirtam Koknēvičam, dziedātājai un vokālajai pedagoģe Ingai Puhovai un ilggadējai Latvijas radio un TV estrādes un vieglās mūzikas orķestra izpildītājai Valdai Rudzītei.