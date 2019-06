29. jūnijā Cēsu pusē notiks ikgadējie Mazie Ungurmuižas operas svētki, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Vakars sāksies pulksten 17.00 ar Ineses Elizabetes Brimerbergas personālizstādes "Pieskāriens" atklāšana atjaunotajā Izstāžu zālē.

Pulksten 19.00 sāksies koncerts. Tā pirmajā daļā skanēs ārijas, dueti un ansambļi no tādām Volfganga Amadeja Mocarta operām kā "Dons Žuans", "Cosi fan tutte", "Figaro kāzas" un "Burfju flauta". Otrajā daļā – fragmenti no Džordža Geršvina operas "Porgijs un Besa", Leonarda Bernsteina mūzikla "Vestsaidas stāsts " un operetes "Kandids", Ričarda Rodžersa mūzikla "Mūzikas skaņas" , kā arī citi skaņdarbi no amerikāņu mūzikliem.

Koncertā piedalīsies: LNOB trio Ilzes Ozoliņas vadībā, Solisti: Laura Teivāne , Perīna Madefa (Perrine Madoeuf), Evita Zālīte, Ilona Bagele, Mihails Čuļpajevs, Rihards Millers.

Koncertu vadīs: muzikoloģe, Latvijas Radio 3 "Klasika" programmu vadītāja Liene Jakovļeva.