Notiks izcilā mecosoprāna Alises Kūtas publiskā tiešsaistes meistarklase

Šo piektdien, 5. martā, tiešsaistē norisināsies dziedāšanas meistarklase kopā ar slaveno mecosoprānu Alisi Kūtu un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentēm un talantīgajām dziedātājām Anniju Kristiānu Ādamsoni, Diānu Bisteri, Janu Luti un Līgu Anševicu. Meistarklases norisei ikviens varēs sekot tiešsaistē "Rīga Jūrmala" akadēmijas "Facebook" lapā.

Mecosoprānu Alisi Kūtu sauc par vienu no mūsu laiku dižākajām māksliniecēm. Vienlīdz slavens ir gan viņas veikums operlomās, gan kamermūzikas un koncertrepertuārā. Viņu mēdz dēvēt par "vispārāko britu mecosoprānu" ("San Francisco Chronicle"), un viņas sniegums ir raksturots kā "domas skaidrībā un izsmalcinātībā elpu aizraujošs" ("The Times and The Sunday Times").

Alises Kūtas karjerā nozīmīgākā loma ir solokoncertiem, ar kuriem viņa uzstājas visā Apvienotajā Karalistē, Eiropā un ASV - Vigmora zālē (kur ir bijusi rezidences māksliniece), BBC Promenādes koncertos, Amsterdamas Concertgebouw, Vīnes Konzerthaus, Ņujorkas Linkolna centrā un Kārnegija zālē, un daudzās citās prestižās koncertzālēs.

Laikraksts The Telegraph raksta: "Alises Kūtas balss ir pašsaprotami skaista, bet, kas vēl svarīgāk – tāda, kas saviļņo līdz pašiem sirds dziļumiem."

Tiešsaistē piedalīsies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentes Annija Kristiāna Ādamsone (doc. A.Jankavas klase / koncertmeistars J.Žvikovs) un izpildīs I.Stravinska Annas āriju no operas "Izvirtības hronika" un G.F.Hendeļa Almirēnas āriju no operas "Rinaldo", Diāna Bistere (doc. A.Rūrānes klase / koncertmeistare V.Rinkule), izpildot Ž.Masnē Šarlotes vēstules ainu "Verter, Verter!" no operas "Verters" un K.Sensānsa Dalilas āriju "Printemps qui commence..." no operas "Samsons un Dalila".

Tāpat arī meistarklasē piedalīsies Jana Lute (doc.K.Norveļa klase / koncertmeistare L.Tīrele) un izpildīs Ž.Masnē Sofijas āriju "Du gai soleil" no operas "Verters" un G.Doniceti Norīnas kavatīnu "Quel guardo, il cavaliere" no operas "Dons Paskvāle", kā arī noslēgumā Līga Anševica (doc. K.Gailītes klase / koncertmeistars E.Tomševics), izpildot Ž.Bizē Leilas āriju "Me voilà seule" no operas "Pērļu zvejnieki" un R.Šūmaņa "Veltījumu", op.25 nr.1.

Šosezon notikušas meistarklases kopā ar Karaliskā Concertgebouworkest orķestra vadošajiem mūziķiem Omāru Tomasoni (trompete), Dominiku Seldis (kontrabass) un Gregoru Horšu (čells), kā arī Bavārijas Radio Simfoniskā orķestra mūziķa Lionela Kotē (čells), franču vijolnieka Reno Kapisona un baritona Bendžamina Apla vadībā.