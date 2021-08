Notiks kamermūzikas albuma 'Ēnu spēles upē' prezentācijas koncerti

Nacionālā ierakstu kompānija "Skani" laiž klajā jaunu latviešu kamermūzikas albumu “Ēnu spēles upē”/“Shadow Games in the River”, ko ieskaņojis Trio Ambre: flautiste Ilona Meija, čellists Ivars Bezprozvanovs un pianiste Dzintra Erliha. Augustā notiks arī trīs albuma prezentācijas koncerti: 6. augustā Ogrē, 7. augustā Rīgā un 21. augustā Līgatnē. Koncerts Rīgā, 7. augustā plkst. 19:00, būs skatāms tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas kores. Tiešraide būs pieejama LNB "Facebook" lapā, "Youtube" kanālā un LNB mājaslapā. Koncertu vadīs muzikologs, "Radio Klasika" žurnālists Dāvis Eņģelis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Albumā “Ēnu spēles upē” ieskaņoti izcilu latviešu skaņražu: Tālivalža Ķeniņa, Pētera Vaska, Imanta Zemzara, Daces Aperānes, Lolitas Ritmanis un Jāņa Lūsēna kamermūzika. Vairāki albumā iekļautie darbi ir pirmatskaņojumi un veltīti tieši mūziķiem: ASV dzīvojošās komponistes Daces Aperānes skaņdarbu cikls “Sapņu ainavas”, kas veltīts Trio Ambre 2020.gadā, Jāņa Lūsēna skaņdarbi “Tranquil” un “Astoria” no cikla “Mūzika nebijušām kinofilmām”, kas pārlikti tieši Trio Ambre sastāvam (2020) , kā arī ASV dzīvojošās komponistes, “Dvēseļu puteņa” filmas mūzikas autores Lolitas Ritmanis skaņdarbs klavierēm “Aiz loga”, kas 2020.gadā veltīts pianistei Dzintrai Erlihai.

Trio kopā muzicē jau vairāk nekā desmit gadus. Sadarbības pirmsākumi meklējami 2010.gadā, kad mūziķi ieskaņoja atsevišķus Lūcijas Garūtas kamermūzikas darbus mūzikas albumā “Kvēlot, liesmot, sadegt!” un Pētera Vaska skaņdarbu ciklu “Trīs latviešu tautas dziesmas” mūzikas albumā “Tilts pār jūrām”, kas tika veltīts Tālivalža Ķeniņa 90 gadu jubilejai.

"Skani" ir vienīgā mūzikas izdevniecība Latvijā ar plašu starptautisku izplatītāju tīklu. Pateicoties sadarbībai ar partneriem ASV, Nīderlandē un Lielbritānijā, "Skani" izdotie latviešu mūzikas CD nonāk tirdzniecībā 80 pasaules valstīs, kā arī digitālās mūzikas platformās – "Spotify", "iTunes", "Amazon Prime" un citās. Pērn "Skani" albumi sasniedza 400 000 klausītāju lielu auditoriju.