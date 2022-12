Notiks konkursa 'Ineses Galantes talanti' fināls. Tiešraide no pulksten 10

Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas ielā 35, svētdien, 18. decembrī, notiks klasiskās mūzikas jauno izpildītāju konkursa "Ineses Galantes talanti 2022" fināls un uzvarētāju apbalvošana. Pasakumu tiešraidē varēs skatīties portālā "Delfi".

Kā atgādina rīkotāji no Ineses Galantes fonda, IX konkursa finālā iekļuvuši 29 dalībnieki: 11 vokālisti, seši pretendenti kategorijā "Taustiņinstrumentu spēle", četri – kategorijā "Stīgu instrumentu spēle" un astoņi izpildītāji, kas pretendē uz uzvaru kategorijā "Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle". Finālistu vidū ir talantīgi vokālisti un instrumentālisti ne tikai no visas Latvijas, bet arī dalībnieki no Vācijas, Lietuvas, Nīderlandes.

Šogad konkursa otrais, fināla posms pēc pandēmijas dēļ notikušā divu gadu pārtraukuma atkal notiks ierastajā atklātajā formātā. Projekta organizatori – Ineses Galantes fonds – aicina visus interesentus apmeklēt konkursa noslēguma pasākumu - koncertu, kurā talantīgi jaunie izpildītāji spēlē izcilus slavenu komponistu skaņdarbus.

Fināla kārtas norises programma ar dalībnieku uzstāšanās kārtību un laiku plānojumu ir pieejama konkursa mājaslapā.

"Priecājamies, ka mums ir iespēja saglabāt konkursa ilggadējās tradīcijas un tā noslēguma posmu noturēt dalībniekiem ierastajā un ērtajā klasiskajā formātā. Mūsu radošo sacensību fināls, pirmkārt, ir skaists koncerts, bet jaunajiem izpildītājiem dzīva komunikācija ar skatītājiem un žūrijas locekļiem – tās vienmēr ir spilgtas emocijas un vērtīga pieredze," pastāstīja konkursa mūza un žūrijas priekšsēdētāja, operdziedātāja Inese Galante.

Organizatori atgādina, ka konkursa oficiālajā vietnē turpinās skatītāju balsojums par konkursa finālistiem, kas noteiks Par iecienītāko video priekšnesumu savu balsi var nodot līdz 17. decembrim.

Konkursa "Ineses Galantes talanti 2022" žūrijā ir jauni dalībnieki. Pirmo reizi vērtēt finālistu priekšnesumus ir aicināta 2015. gada konkursa uzvarētāja Laura Lolita Perešivana. Tāpat konkursa žūrijā darbojas mūzikas pedagoģe un politiķe Dagnija Staķe, komponists, diriģents, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas Orķestra diriģēšanas katedras vadītājs, profesors Andris Vecumnieks, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vijolniece, asociētā profesore, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas Stīgu instrumentu katedras vadītāja, Terēze Zīberte-Ījaba, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas direktors, saksofonists Ainārs Šablovskis, pianists, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas Klavieru katedras asociētais profesors Toms Ostrovskis. Žūrijas priekšsēdētāja – konkursa patronese, Trīszvaigžņu ordeņa kavaliere, operdziedātāja Inese Galante.

Konkursa norisi atbalsta cienījami Latvijas un starptautiskie partneri un mecenāti, kas uzvarētājiem ir sagatavojuši vērtīgas balvas. Līdztekus naudas balvām un stipendijām konkursa laureāti iegūst iespēju piedalīties svarīgos kultūras pasākumos, ko organizē Ineses Galantes fonds un tā partneri.

Augustā jaunie talanti uzstājās festivālā "The Best of Summertime – aicina Inese Galante", tagad gatavojas piedalīties ikgadējā koncertā "Ziemassvētku prelūdija", kas 17. decembrī notiks Rīgas Doma baznīcā.