Sestdien, 26. martā, mākslas centrā "Noass" (Rīgā, AB dambī 2) notiks labdarības koncerts "Latviešu reps pret karu Ukrainā".

Kā "Delfi" informēja koncerta rīkotājs Arturs Skutelis, labdarības pasākumā piedalīsies piecdesmit latviešu repa izpildītāju: Eliots, "Brīvrunu projekts", Edavārdi, Ozols, BUSH, Reinšteins, Kurts, "Singapūras satīns", Melikols, Idus Abra, I MEAN LOVE, Zeļģis, March, Pikaso, Prusax, Ūga, Punkts uz I, Deniss, ansis, MUUD, Fiņķis, Arčijs, Arturs Skutelis, E.V., Jānis Krūmiņš, R.2.R.S., "Kreisais krasts", Pafs, Karlo the, Misters, Artūrs Jenots, Ods, Rolands Če, Dj Vinvins, "BANDA BANDA", xantikvariāts, Arstarulsmirus, Jacques of S'T'A, BDM, "Zemsegu pasaule", Būū, Rays, Oriole, Bārda, "Latgalīšu reps", Kjuumanis, Kaizers, "Tie Tur", AKE, Mixmaster AG u. c.

Koncerta biļetes bija iespējams iegādāties tirdzniecības platformā "Ticketshop.lv", bet tās tika izpirktas jau pirmajās dienās. Viena biļete bija ziedojums 5, 10 vai 20 eiro apmērā, neieturot komisijas maksu. Visi koncertā gūtie ienākumi tiek nogādāti "ziedot.lv" projektam "Ukrainas cilvēkiem!". Koncerta dalībnieki aicina atbalstīt Ukrainu, ziedojot arī "ziedot.lv" vai zvanot uz ziedojuma tālruni: 9000 6086 (maksa par zvanu 1,42 eiro). Koncerta norises vietā būs ziedojuma kastīte – arī šie ziedojumi tiks nogādāti projektam "Ukrainas cilvēkiem!".

Koncerta sākums – pulksten 18; koncerta noslēgums – ap pulksten 22.

Koncertu iecerēts rādīt arī tiešraidē, informācija par to sekos tuvākajās dienās, vēsta koncerta organizators.

"Ir ļoti svarīgi nebūt vienaldzīgam un palīdzēt Ukrainai – palīdzēt, kā vien katrs no mums spēj. Ar šo koncertu mēs, latviešu reperi, vēlamies savākt iespējami daudz ziedojumu Ukrainas atbalstam un vienlaikus arī paust skaidrus "jā" un "nē": mēs esam par Ukrainas brīvību, mēs esam pret Krievijas iesākto karu," saka Arturs Skutelis.