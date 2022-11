Sestdien, 26. novembrī, pulksten 19 Melngalvju nama Svētku zālē notiks pianista Reiņa Zariņa solokoncerts "Pelēcis. Zariņš. Veltījums", kurā skanēs Georga Pelēča skaņdarbi. Ar šo koncertu Latvijas Komponistu savienība un pianists godina komponistu Georgu Pelēci viņa jubilejas gadā.

Kā vēsta Latvijas Komponistu savienības pārstāvji, koncertā varēs dzirdēt pirmatskaņojumu - īpaši Reinim Zariņam komponētu apjomīgu jaundarbu "Veltījums Domeniko Skarlati. 24 kaprises klavierēm" (2022). Georgam Pelēcim itāļu komponists Domeniko Skarlati ir bijis ļoti tuvs jau vairākas dekādes. No D.Skarlati 555 sonātēm klavesīnam viņš atlasījis 24 sev tuvākās un saka, ka jau sen vēlējies pateikt paldies savam iedvesmotājam.

Reinis Zariņš par programmas tapšanu raksta: "Iepriekš biju iztēlojies, ka šajā koncertā spēlēšu pa bišķim no visa — kādu daļu no "Gadalaikiem", dažas "Prelūdijas", varbūt "Sonāti", dažus atsevišķus nelielus darbus. Taču pārdomājot nācu pie slēdziena, ka šis koncerts tomēr būtu tā labākā reize, kad pasniegt publikai šo apjomīgo ciklu visā pilnībā. Vēlāk citi to spēlēs, visdrīzāk, fragmentāri, ne vien apjoma, bet arī tā lielās tehniskās sarežģītības dēļ. Taču šobrīd šo pašu jaunāko Pelēča garadarbu vajadzētu viņa jubilejas festivālā parādīt no sākuma līdz beigām."

Savukārt, pirms Skarlati cikla klausīšanās publikai tiks dota iespēju dzirdēt ko negaidītu — Pelēča pašu pirmo klavierdarbu "Skerco Tokāta", kas tapis, viņam mācoties Dārziņskolas 10. klasē. Tas būs īpašs pārsteigums, kas pilnīgi neiedomājams arī komponista muzikālās valodas pazinējiem, norāda koncerta rīkotāji.

Reinis Zariņš saka: "Ar šo "pats pirmais, pats pēdējais" pieeju es ceru Georgu Pelēci viņa jubilejā padarīt vēl personīgāku, vēl tuvāku ikvienam, kurš jau mīl viņa mūziku, un dāvāt nozīmīgu piedzīvojumu Pelēča mūzikas pasaulē tiem, kuriem tā vēl sveša."

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" tīklā.