Notiks publiska meistarklase ar pasaulslaveno baritonu Bendžaminu Aplu un Latvijas vokālistiem

Festivāla "Rīga Jūrmala" akadēmijas tiešsaistes meistarklasē 27. janvārī, piedaloties vienam no mūsdienu spilgtākajiem jaunās paaudzes kamermūzikas dziedātājiem Bendžaminam Applam, pašmāju vokālisti, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas audzēkņi, apgūs meistarību dziedāšanā.

Kā informē organizatori, meistarklasēm varēs sekot no pulksten 17 akadēmijas "Facebook" lapā.

Meistarklasēs piedalīsies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas audzēkņi Ilze Grēvele-Skaraine (R. Kandalinceva klase / koncertmeistare I.Puriņa), izpildot Agates lūgšanu no K.M. fon Vēbera operas "Burvju strēlnieks" un soprāna āriju "Ich folge dir gleichfalls" no J.S. Baha Sv. Jāņa pasijas, un Sniedze Kaņepe (doc.A.Rūrānes klase / koncertmeistare V.Rinkule), izpildot Dalilas āriju "Printemps qui commence..." no K. Sensānsa operas "Samsons un Dalila" un Azučenas āriju "Stride la vampa..." no Dž. Verdi operas "Trubadūrs".

Tāpat arī meistarklasē varēs dzirdēt Daniilu Kuzminu (doc. K.Norveļa klase / koncertmeistare L.Tīrele) ar R. Štrausa "Veltījumu", F. Šūberta "Tu esi miers" un J. Brāmsa "Vientulību laukos", kā arī Viktoriju Pakalnieci (doc.A.Rūrānes klase / koncertmeistare V.Rinkule), kura izpildīs J.S. Baha / Š. Guno "Ave Maria" un Violetas āriju "E strano..." no Dž. Verdi operas "Traviata".

"Priecājamies, ka radusies iespēja arī mūsu katedras studentiem piedalīties šajās meistarklasēs, un ar nepacietību, patīkamu satraukumu un lielu interesi tās gaidām. Nebija viegli izvēlēties konkrētos studentus, jo katedrā ir daudz spējīgu, talantīgu, izglītoties gribošu un darboties spējīgu studentu. Sīvās diskusijās katedras pedagogi izvēlējās studentus, kuri pārstāv dažādus balss tipus, lai meistarklases būtu interesantas pēc iespējas plašākam skatītāju lokam. Visi meistarklašu "aktīvie" dalībnieki ir guvuši ievērojamus sasniegumus vokālajā mākslā pirms tam un ļoti ceram, ka šīs meistarklases dos viņiem svaigus impulsus, ierosmi un degsmi turpmākajai vokālajai attīstībai un muzikāliem sasniegumiem," saka Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Vokālās katedras vadītāja doc. Aira Rūrāne.

Bendžaminu Aplu sauc par Lieder žanra izcilāko pārstāvi jaunās paaudzes mākslinieku vidū (Gramophone Magazine). Viņam laimējies mācīties pie 20. gadsimta izcilākā šī žanra meistara Dītera Fišera-Dīskava – Apls bija viņa pēdējais skolnieks.

Apls ar prieku uzstājas arī operuzvedumos un vokāli instrumentālo darbu atskaņojumos, tomēr vācu romantiķu līdz absolūtai pilnībai izslīpēto solodziesmas žanru uzskata par sev īpaši nozīmīgu: "Kad dziedāju zēnu korī, vokālais skolotājs mani iepazīstināja ar vācu dziesmu, un man tā iepatikās jau toreiz. Liepu itin bieži dziedāju kopā ar vectēvu. Tā nu ar daudzām dziesmām man ir ļoti personiska saikne. Man ir tiešām paveicies, ka esmu uzaudzis ar šo tradīciju, ar šo mūziku. Ticu, ka ir šāda īpaša saikne, kuru patiesi vēlos atklāt publikai, kad dziedu."

Iesākumā Bendžamins bija korists slavenajā "Regensburger Domspatzen" kora skolā. Mācības viņš turpināja Minhenes Mūzikas un teātra augstskolā, kā arī Londonas Gildholas Mūzikas un drāmas skolā, kur nu arī pats māca vācu Lieder. 2016. gadā viņš ieguva "Gramophone" Jaunā mākslinieka balvu, bija BBC Jaunās paaudzes mākslinieku programmas dalībnieks (2014-2016). Jau 2016. gadā ekskluzīvu līgumu ar viņu parakstīja "Sony Classical". Lai kļūtu par mūziķi, Apls pameta finansista karjeru.

Jau 2015. gadā viņš debitēja BBC Promenādes koncertos, dziedot gan Brāmsa "Triumfa dziesmā", gan Orfa "Carmina Burana". Bendžamins Apls ir dziedājis Banfas, Aldeburgas, Bregencas un Braitonas festivālos, kā arī Berlīnes Vācu Valsts operā un Londonas Klasiskās operas iestudējumos. Vienlīdz nozīmīgas viņam šķiet lomas gan klasiskajā repertuārā (Persels, Mocarts, Pučīni), gan laikmetīgajā mūzikā (Britens, Etvēšs, Ganders). Viņš sadarbojas ar Hamburgas baletu, dziedot Džona Noimaiera jauniestudējumā.

Pērn notikušās meistarklases Karaliskā "Concertgebouworkest", Bavārijas Radio Simfoniskā orķestra mūziķu un vijolnieka Reno Kapisona vadībā tiešsaistē noskatījušies gandrīz 50 000 mūziķu un interesentu. Tiešsaistes meistarklasēm var sekot "Rīga Jūrmala" akadēmijas "Facebook" lapā.