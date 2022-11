Novados skanēs Latvijas valsts svētku koncerti

Turpinot iepriekšējos gados aizsākto tradīciju, par godu Latvijas 104. dzimšanas dienai Valsts prezidenta kanceleja, Kultūras ministrija un VSIA "Latvijas Koncerti" aicina apmeklēt 18. novembra koncertus Latvijas vēsturiskajos novados: Vidzemē - Pociema kultūras namā, Zemgalē - Mežotnes daudzfunkcionālajā attīstības centrā "Strēlnieki", Sēlijā - Gārsenes kultūras namā, Kurzemē - Ezeres kultūras namā un Latgalē - Zilupes kultūras namā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Visos koncertos ieeja bez maksas, vēsta VSIA "Latvijas Koncerti" pārstāve Ieva Mora.

Mežotnes daudzfunkcionālajā attīstības centrā "Strēlnieki" pulksten 13 un Ezeres kultūras namā pulksten 19 uzstāsies komponists un pianists Kārlis Lācis, kopā ar aktieriem Ilzi Ķuzuli-Skrastiņu un Kasparu Znotiņu. Svētku koncertprogrammas pamatā ir Kārļa Lāča dziesmu cikls ar Māras Zālītes dzeju, kas 2013. gadā tika ieskaņots un izdots albumā "Mežā".

Pats autors to sauc par akustisku vēstījumu par mīlestību. Lācis savā mūzikā ne pirmoreiz pievērsies latvietības tematikai, to papildinot ar dabas spēka apjautu, aizplīvurotu vēstījumu un centieniem ielūkoties ārkārtīgi plašajā un neizdibināmajā sievietes iztēles pasaulē. Līdzās dziesmām no albuma "Mežā", kas 2013. gadā saņēma laikraksta "Diena" Gada balvu kultūrā, programmā iekļauta arī teātra mūzika no izrādēm "Marija Stjuarte" un "Romeo un Džuljeta". Vakara muzikālo noskaņu papildinās dzejas rindas no Aivara Neibarta, Arta Ostupa, Marta Pujāta, Ivara Šteinberga un Viljama Šekspīra darbiem.

Gārsenes kultūras namā pulksten 17 ar latviešu kormūzikas klasikas programmu "Diena aust" uzstāsies Latvijas Radio koris. No Jāzepa Vītola "Diena aust" līdz Alfrēda Kalniņa "Šūpļa dziesmai" un no Jāzepa Mediņa "Vasaras vakara" līdz Emīla Dārziņa "Sapņu tālumā".

Pociema kultūras namā pulksten 19 iemīļotas latviešu komponistu dziesmas dziedās dziedātāja Beāte Zviedre un dziedātājs, komponists Jānis Ķirsis. Programmā Zigmara Liepiņa, Jāņa Lūsēna un Raimonda Paula dziesmas.

Beāte Zviedre ir vokāliste ar smalku un niansētu balsi, plašu diapazonu un daudzpusīgu muzikālo pieredzi. Absolvējusi Rīgas Doma kora skolu, ieguvusi maģistra grādu džeza dziedāšanā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Kā soliste muzicē dažādos sastāvos un projektos, sadarbojusies ar orķestri "Rīga", "Jelgavas bigbendu" un "Latvijas Radio bigbendu". Kopš 2010. gada vokālās grupas "Framest" soprāns.

Jānis Ķirsis – absolvējis Rīgas Doma kora skolu un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmiju. Pazīstams kā vokālās grupas "Framest" dalībnieks un mākslinieciskais vadītājs. Jāņa Ķirša daiļradē iezīmējas gan nozīmīgi sasniegumi akadēmiskajā mūzikā, radot mūziku Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim, Liepājas simfoniskajam orķestrim, Latvijas Radio Bigbendam, Profesionālajam Pūtēju orķestrim "Rīga", korim "Kamēr", "Juventus" ,"Maska", "Ave Sol", akordeonistei Ksenijai Sidorovai, grupai Framest, gan sasniegumi kā komponistam, pianistam, dziedātājam un producentam estrādes mūzikā, strādājot kopā ar mūzikas apvienībām un māksliniekiem Latvijā, piemēram, Raimondu Paulu, Imantu Kalniņu, Jāni Lūsēnu, Donu, Daumantu Kalniņu, Kasparu Zemīti, Kārli Lāci un daudziem citiem mūsdienu populārās mūzikas māksliniekiem.

Zilupes kultūras namā pulksten 15 valsts svētkus ieskandinās "Latvijas Radio bigbends" un dziedātāja Aija Vītoliņa. Tradicionāli uz valsts svētkiem "Latvijas Radio bigbends" atskaņo labāko no jaunākajām bigbenda koncertprogrammām ar latviešu komponistu skaņdarbiem. "Šajā koncertprogrammā "Latvijas Radio bigbends" satiekas ar šarmantās balss īpašnieci Aiju Vītoliņu. Kopā mēs atskaņosim Jāņa Lūsēna dziesmas ar Austras Skujiņas un Ojāra Vācieša vārdiem, kā arī izskanēs vairākas dziesmas no leģendārās grupas "Zodiaks" repertuāra. Jaunums šajā programmā būs bundzinieka un komponistu Andra Buiķa dziesmas. Savukārt instrumentālajā sadaļā izskanēs šī gada jubilāra Gunāra Rozenberga mūzika, maestro Raimonda Paula instrumentālās tēmas, kā arī nedaudz no manas – Kārļa Vanaga oriģinālmūzikas", tā par svētku koncertprogrammu "Latvijas Radio bigbenda" mākslinieciskais vadītājs Kārlis Vanags.

Jau ziņots, ka Rīgā Valsts prezidenta kancelejas, Kultūras ministrijas un VSIA "Latvijas Koncerti" rīkotais ikgadējais svētku koncerts izskanēs Latvijas Nacionālajā teātrī.