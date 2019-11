Novembrī Latvijā izskanēs koncertstāsti 'Koku dzīve'

Novembrī Saldū, Ventspilī, Rīgā un Cēsīs notiks jaundibinātās muzikālās apvienības "Pulsar" pirmās programmas "Koku dzīve" koncerti, portālu "Delfi" informē mūziķu pārstāvji.

Muzikālajā apvienībā apvienojušies Latvijā pazīstami kamermūziķi – Valsts kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" koncertmeistare Marta Spārniņa, flautu grupas koncertmeistare Ilona Meija, Minhenes Mūzikas un teātra augstskolas mağistrants, altists Dāvis Sliecāns un Briseles filharmoniskā orķestra pirmais čells Kristaps Bergs.

Kā teicis autors Pēters Vollebēns: "Koki savstarpēji sazinās, draudzējas, rūpējas par atvasēm un terorizē konkurējošās sugas kaimiņus". Viņa vārdi arī kalpo kā idejiskais pamats programmai – koki kā dzīvības uzturētāji, kā neredzams un neaizstājams tīklojums.

Marta Spārniņa par programmas ideju stāsta: "Nav noslēpums, ka koku tēma šobrīd ir īpaši aktuāla mūsu galvaspilsētas Rīgas kontekstā, kur masveidā tiek izcirsti koki, tā pilsētu padarot dzīvošanai arvien nelabvēlīgāku. Tā ir mūsu vide, kurā mēs dzīvojam šodien un tagad. Mūziķi un mākslinieki visos laikos īpaši jūtīgi uztvēruši pasaulē notiekošos procesus. Mūsu apvienības uzmanības centrā ir daba, tās aizsardzība un planētas ekoloğiskās izmaiņas. Tādēļ arī pirmās koncertprogrammas tēma ir "Koku dzīve"."

Mutimediālais koncertstāsts "Koku dzīve" tiek solīts kā kontrastiem bagāts – no Mocarta flautas kvarteta un Persela fantāzijai stīgām līdz programmas centrālajam jaundarbam - Aigara Raumaņa "Destroy me" flautai, vijolei, altam un čellam ar elektroniku. Komponists Aigars Raumanis par jaundarba ideju stāsta: "Ir viegli iznīcināt. Sagraut, izpostīt, pievilt, sadedzināt, nocirst, nogalināt – šīs darbības ir kļuvušas par ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Katru dienu tiek nocirsti miljoniem koku, meža ugunsgrēki ir kļuvuši par pašsaprotamu ziņu tematu, neskaitāmas sugas pazūd no šīs planētas uz visiem laikiem, bet cilvēki nav gatavi kaut ko mainīt savos paradumos, jo ir ļoti ērti dzīvot šādi, bet ir ļoti grūti izkāpt no savas komforta zonas."

Koncertstāstā vēl iekļauti Līgas Celmas-Kursietes jaundarbi, hrestomātiskais Kloda Debisī skaņdarbs "Syrinx" flautai solo, Džona Tavenera darbs "Out of the Night", kā arī Hildegardas von Bingenas skaņdarbs "O Ignee Spiritus".

Koncertstāsta māksliniece Ieva Kauliņa. Koncerta producenti "Story Hub" plašāku ievērību guvuši ar metāloperu "Kurbads. Ķēves dēls". Strādājuši arī pie dažādiem multimediju projektiem, to skaitā "Kaleidoskops", "Sapņotājs", "Rīgas metro" festivālā "Staro Rīga" 2018. un 2019. gadā, Filipam Glāsam veltītā koncerta "Astoņdesmit", izstādes "Leģenda par Dzelzs bruņinieku" Rīgas Motormuzejā, 2019. gada Dabas koncertzāles producēšanas u.c.

Multimediālie koncertstāsti "Koku dzīve":

24.11. pulksten 16.00 Saldus Mūzikas un mākslas skolā;

26.11. pulksten 19.00 Ventspilī, koncertzālē "Latvija";

27.11. pulksten 19.00 Rīgā, Zirgu ielas koncertzālē;

30.11. pulksten 18.00 Cēsīs, Villa Santa "Tilta mājā".