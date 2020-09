Ņujorkas Metropoles opera trešdien paziņoja, ka Covid-19 krīzes dēļ atceļ 2020.-2021.gada sezonu, ar šo lēmumu dodot kārtējo triecienu pandēmijā jau tā smagi cietušajam pilsētas mākslas un kultūras sektoram.

Izrādes operā varētu atsākties ātrākais 2021.gada septembrī.

Lēmums par sezonas atcelšanu balstīts veselības dienestu rekomendācijās, norādīja opera.

Mēģinājuma atsākšana būs droša tad, kad būs izvērsta plaša vakcinēšana, būs izveidojusies pūļa imunitāte, bet masku valkāšana un sociālā distancēšanās vairs nebūs medicīniska prasība.

"Veselības jomas amatpersonas norādījušas, ka tam būs vajadzīgi pieci seši mēneši, kad vakcīnas būs sākotnēji pieejamas," norādīja opera.

Jaunās sezonas, kā arī aizvadītās sezonas pēdējo astoņu nedēļu izrāžu atcelšanas dēļ negūto ieņēmumu apjoms sasniedz 154 miljonus dolāru, norādīja Metropoles operas direktors Pīters Gelbs.

Amerikas Mūzikas mākslas ģilde, kas pārstāv operas darbiniekus, kritizēja vadības lēmumu par sezonas atcelšanu, e-pastā biedriem norādot, ka sākotnējās sarunas par līgumiem nav bijušas auglīgas.

Opera jau vairākus gadus darbojusies uz nestabila finansiālā pamata. Publika sarūk, bet gados jaunus skatītājus ieinteresēt neizdodas. Operas ēkai veiktie nepieciešami remontdarbi bijuši dārgi.

Kad izrādes atsāksies, tiks īstenoti piesardzības pasākumi. Izrādes sāksies agrāk, bet dažu iestudējumu apjoms laika mērījumā tiks samazināts.

2021.-2022.gada sezona tiks atklāta ar Terensa Blanšāra operas "Fire Shut Up in My Bones" iestudējumu.