'Of Monsters and Men' papildina 'Positivus 2020' programmu

2020. gada "Positivus" festivāla programmu papildina Islandes grupa "Of Monsters and Men", pievienojoties jau iepriekš izziņotajam reperim A$AP Rocky, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no "Positivus Music".

Grupa uzstāsies sestdienas, 18. jūlija, pēcpusdienā uz festivāla galvenās skatuves.

"Of Monsters and Men" 2011. gada debijas albums "My Head Is An Animal" pieteica grupu lielākajām popmūzikas radio stacijām. Studijas ieraksts ieguva platīna statusu un populārā dziesma "Little Talks" kļuva par īstu starptautisku grāvēju. Dziesma ieguva ne tikai pieckārtējo platīna statusu no Amerikas Ierakstu industrijas asociācijas, bet arī kļuva par pirmo islandiešu grupas dziesmu, kas mūzikas platformā "Spotify" tika straumēta vairāk nekā 1 miljardu reižu.

Grupas albums "My Head Is An Animal" nopelnīja islandiešiem pasaules mūzikas kritiķu un klausītāju atzinību. Tas bija klausītākais albums Austrālijā, Islandē, Īrijā, kā arī ieņēma pirmo vietu ASV roka un alternatīvās mūzikas topos. Iecienītais albums ierindojās "Billboard 200" klausītāko albumu topa sestajā vietā, bija trešajā vietā Apvienotajā Karalistē, kā arī viesojās labāko albumu "Top 20" Eiropā un Kanādā. Albuma vadošais singls "Little Talks" nokļuva teju visu Eiropas valstu mūzikas topu desmitniekos, nonākot pirmajās vietās Īrijā un Islandē, kā arī triumfējot ASV alternatīvās mūzikas topa pirmajā vietā.

Grupas dziesmas ir iekļautas arī tādās globālās kino un seriālu sensācijās kā "The Hunger Games", "The Walking Dead", "Jessica Jones", un citos. Grupa uzstājusies "Coachella", "Lollapalooza", "Firefly" un citos festivālos, kā arī iesildījusi grupas "Florence + the Machine" arēnas koncertturneju. Dinamiski attīstot savas muzikālās gaitas, grupa 2015. gadā izdeva savu otro studijas albumu "Beneath The Skin", kas ierindojās "Billboard" mūzikas "Top 200" 3. vietā un 2019. gadā laida klajā arī savu jaunāko albumu "Fever Dream", kas paspējis izpelnīties mūzikas kritiķu atzinību.

Tikai līdz 31. decembrim "Biļešu servisa" kasēs iespējams iegādāties "Early Bird" biļetes. Otrās dienas galveno mākslinieku plānot izziņot 2020. gada janvārī. Biļešu cena mainīsies no 1. janvāra un pārējie biļešu veidi pārdošanā nonāks 2020. gadā.