Oktobra beigās notiks Jāzepa Vītola 6. starptautiskais kordiriģentu konkurss

Turpinot Baltijas valstu vairāk nekā gadsimtu ilgās kora dziedāšanas un kordiriģēšanas skolas tradīcijas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Kordiriģēšanas katedra organizē Jāzepa Vītola 6. starptautisko kordiriģentu konkursu, kas notiks no 22. līdz 26. oktobrim, portālu "Delfi" informē JVLMA pārstāvji.

Konkursā piedalīsies 18 dalībnieki, kuri pārstāv 15 valstis. Konkursa mērķi ir popularizēt latviešu kordziedāšanas kultūru pasaulē, stiprināt Latvijas un Eiropas kordiriģēšanas tradīciju pēctecību, kā arī turpināt jau pagājušā gadsimta 70. gados aizsākto Baltijas valstu kordiriģentu konkursu norisi.

Jāzepa Vītola 6. starptautiskais kordiriģentu konkurss norisināsies trīs kārtās, tajā piedalīsies 18 kordiriģenti no Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Ukrainas, Taivānas, Austrijas, Itālijas, Dienvidkorejas, Krievijas, Slovēnijas, Baltkrievijas, Apvienotās Karalistes, Ungārijas, Šveices un Zviedrijas.

Konkursa norisē ietvertas dažādas kordiriģenta profesijas šķautnes – diriģēšana pie klavierēm, darbs ar kori, koncertizpildījums, kas tiks vērtētas to visu summējot.

Konkursa repertuārā īpaši nozīmīga vieta ierādīta latviešu komponistu mūzikai, iekļaujot to visās trīs konkursa kārtās. Skanēs gan Jāzepa Vītola dziesmas "Saules svētki" un "Dievozolu trijotne", kas ir I un II kārtas obligātās dziesmas, gan spilgti mūsdienu latviešu komponistu skaņdarbi korim a cappella un ar simfonisko orķestri. Viens no Jāzepa Vītola starptautiskā kordiriģentu konkursa mērķiem ir popularizēt latviešu diriģēšanas skolas tradīcijas visā pasaulē, tādēļ līdzās JVLMA jauktajam korim un simfoniskajam orķestrim, tajā piedalīsies gan Valsts Akadēmiskais koris "Latvija", gan Rīgas kamerkoris "Ave sol".

Jauno kordiriģentu veikumu vērtēs starptautiska žūrija: Norvēģijas Mūzikas akadēmijas profesore un Oslo Katedrāles mūzikas direktore Vivianne Sīdnēse (Vivianne Sydnes, Norvēģija), JVLMA rektors profesors Guntars Prānis (Latvija), Tbilisi Valsts konservatorijas asociētā profesore, Gruzijas Kora biedrības prezidente Liāna Čonišvili (Liana Chonishvili, Gruzija) un Zviedrijas Radio kora kormeistars, Jeune Chœur de Paris galvenais diriģents un Parīzes Reģionālās konservatorijas pedagogs Marks Korovičs (Marc Korovitch, Francija), kā arī konkursa mākslinieciskā vadītāja, JVLMA kordiriģēšanas profesore, Dziesmu svētku virsdiriģente Aira Birziņa. Žūrijas darbu vadīs kādreizējais šī konkursa laureāts, tagad pasaulē pazīstamais latviešu diriģents, Berlīnes Komiskās operas muzikālais vadītājs Ainārs Rubiķis.

Konkursa uzvarētāji saņems laureātu diplomus un naudas balvas – pirmās vietas ieguvējs 2500 eiro, otrās – 2000, savukārt trešās – 1500. Tiks piešķirta arī 500 eiro veicināšanas prēmija un citas balvas.

Visas konkursa norises ir atvērtas publikai, bet īpaši kormūzikas interesentus aicinām uz diviem koncertiem otrās un trešās kārtas noslēgumā.

II kārtas koncerts norisināsies piektdien, 25. oktobrī pulksten 19.00 JVLMA Lielajā zālē. Tajā piedalīsies astoņi otrās kārtas dalībnieki, diriģējot obligāto dziesmu – Jāzepa Vītola "Dievozolu trijotne", kā arī izlozētos skaņdarbus. Skaņdarbu atskaņojumā piedalīsies JVLMA jauktais koris un Rīgas kamerkoris "Ave Sol". Ieejas maksa 3 eiro, skolēniem ieeja brīva.

Noslēguma koncerts notiks sestdien, 26. oktobrī pulksten 17.00 LU Lielajā aulā. Četri konkursa finālisti diriģēs vienu no skaņdarbiem – Johannesa Brāmsa "Schicksalslied", II un III daļu no Viļņa Šmīdberga opusa "Laudator", IV un V daļu no Pētera Butāna Kora simfonijas vai V, IX un XVI daļu no Imanta Kalniņa oratorijas "Rīta cēliens". Koncertā piedalīsies solisti, Valsts Akadēmiskais koris Latvija, JVLMA jauktais koris un simfoniskais orķestris. Ieejas maksa 5 eiro, skolēniem ieeja brīva.

Biļetes iepriekšpārdošanā nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs vai stundu pirms koncerta norises vietās.