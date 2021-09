Oktobrī jau 20. reizi notiks jaunās mūzikas festivāls 'Arēna'

No 16. līdz 27. oktobrim norisināsies jaunās mūzikas festivāls "Arēna", kad šogad svin 20. pastāvēšanas jubileju.

Kā "Delfi" informē organizatori, atskatoties uz bijušo un raugoties nākotnē, tas tiks ieskandināts jau septembrī, piedāvājot tiešsaistē sekot raidierakstu ciklam "Arēna runā". Tās būs sarunas par mūsdienu mūziku un mākslu Latvijā un pasaulē, kurās komponists Andris Dzenītis, kurš stāvējis arī pie "Arēnas" šūpuļa, tiksies ne vien ar labi zināmiem mūziķiem, bet arī ar dažādu citu jomu pārstāvjiem.

Festivāla jubilejas gaidās "Facebook" platformā notiks arī "Arēnas" atmiņu vakari, pāršķirstot spilgtākās, 20 gadu laikā videoierakstos fiksētās muzikālo notikumu lappuses.

Festivāls "Arēna" pirmoreiz notika 2002. gadā, un viens no tās idejas autoriem bija arī diriģents Kaspars Putniņš, kura pārziņā ir šī gada festivāla atklāšanas koncerts "Štokhauzens un latvieši", kas 16. oktobrī notiks Rīgas Sv. Jāņa baznīcā.

Sadarbojies ar izciliem pasaules līmeņa kolektīviem un rosinājis virkni jaundarbu tapšanu, arī šoreiz kopā ar paša izloloto Latvijas Radio kora grupu Putniņš piedāvās izcilu programmu. Līdzās fragmentiem no vācu avangarda meistara Karlheinca Štokhauzena (Karlheinz Stockhausen) leģendārā opusa "Stimmung", skanēs arī Viļņā dzīvojošā Mārtiņa Viļuma "Lux aeterna, Children of Lir" jaunā versijā, kā arī Vīnē mītošās Santas Ratnieces uz "Nunc Dimittis" jeb "Svētā Simeona slavas dziedājuma" balstītā jaundarba "Nakts gaisma" pirmatskaņojums.

Santas Ratnieces mūziku repertuārā iekļāvis arī Nīderlandes "Scrodatura Ensemble", kas Latvijā viesosies 17. oktobrī, kad Reformātu baznīcā ieskandinās programmu "Tonality Flux – The Amstredam Partch Project" .

"2006. gadā dibinātā kolektīva oriģinālās uzstāšanās aizraujošu piedzīvojumu sagādā ne vien ausīm, bet arī acīm. Īpašu uzmanību tas pievērš neierastiem instrumentiem un to netradicionāliem skaņojumiem un intonēšanas iespējām, kā arī šajos jautājumos specializētā amerikāņu avangardista Harija Pārča (Harry Partch) atstātajam mantojumam, kurā līdz ar neskaitāmām citām lietām uzmanību saista viņa īpaši radītās skaņkārtas, kas oktāvu iedalīja nevis mums tik ierastajās 12, bet gan 43 (!) daļās, tādējādi paverot ceļu uz pavisam jaunu klausīšanās pieredzi," raksta festivāla rīkotāji.

Līdzās šī oriģinālā meistara mūzikai Rīgā skanēs arī viņa iedvesmoti opusi, kurus radījusi dažādu tautību un paaudžu komponisti, tostarp pirmatskaņojumu piedzīvos pašmāju Evijas Skuķes kompozīcija"Solastalgia" un Santas Ratnieces "I'm Very Happy..." Šis darbs tapis kā atbalss pazudušam Pārča opusam "I'm Very Happy to be able to tell you about this…", izmantojot identisku instrumentāciju un skaņu pirmavotus – fragmentu no nozīmīgas BBC intervijas ar Otrā Pasaules kara pilotu, kas sabalsojas ar paša Pārča būvētā instrumenta Kithara 1 un indiešu bungu skanējumu, kā arī soprāna un baritona balsīm.

Festivāla "Arēna" programmā gaidāma arī Polijas kolektīva "Neuquartet" uzstāšanās. Koncertā "Electric a Capella", kas 19. oktobra vakarā notiks Reformātu baznīcā, šis mūsdienu mūzikā specializētais azartiskais ansamblis muzicēs kopā ar pieredzes bagāto pašmāju vokālo grupu "Putni", tostarp atskaņojot labi pazīstamo Latvijas skaņražu Uģa Prauliņa un Platona Buravicka, kā arī ASV mītošās Anitas Kupriss un poļu talanta Aleksandra Kosjova kompozīcijas.

Savukārt 26. oktobrī Mežaparaka Lielās estrādes Kokaru zāle izskanēs vērienīga koncertizrāde "Origin", kurā radošos spēkus apvienos izcilā ērģelniece Iveta Apkalna, dziedātājs Jānis Šipkēvics, kā arī Rēzeknes mūzikas skolas meiteņu koris. Skanēs Johana Sebastiana Baha, Lionela Roga, Deivida Langa, Filipa Glāsa, Arvo Perta, Gabriela Forē mūzika, kā arī kompozīcijas no grupas "Instrumenti" repertuāra.

Jubilejas festivāla izskaņā skanēs "Vein – Our Roots", ar kuru Reformātu baznīcu 27. oktobrī pieskandinās Šveicē bāzētais trio "Vein", kas pēc veiksmīgas sadarbības ar LNSO un uzstāšanās "VEF Jazz Club" Latvijā viesosies jau atkārtoti.

"Šī kritiķu slavinātā un klausītāju iemīļotā kolektīva īpašajā skanējumā džeza improvizācija saplūst ar Rietumu kamermuzicēšanas tradīcijām, būtiska te ir arī mūziķu pieredze akadēmiskās mūzikas lauciņā, kā arī patiesa interese par laikmetīgo mūziku pārstāvošo komponistu oriģinālo pasaules redzējumu," raksta festivāla rīkotāji.

Jaunās mūzikas festivāla koncertos apmeklētājiem būs jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai Covid-19 izslimošanas sertifikāts, kā arī personu apliecinošs dokuments.

Biļetes uz festivāla "Arēna" koncertiem var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs.