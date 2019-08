Oktobrī Latvijā koncertēs grupa 'Morne' no ASV

Trešdien, 9.oktobrī, Jelgavā, "Melno cepurīšu balerijā" ar vienīgo koncertu Baltijas valstīs Latvijā pirmo reizi spēlēs sludge/crust grupa "Morne" no ASV, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Grupas saknes ir ASV, Bostonā, tā dibināta 2005. gadā. Plašāku uzmanību grupa piesaistījusi sava skanējuma dēļ – sapludinot tumšāku, smagnēju crust, sludge, post, doom mūzikas žanru sajaukumu, grupa radījusi savu unikālo skaņu, pašiem norobežojoties no piederības vienam konkrētam žanram.

Grupa izdevusi četrus albumus – "Untold Wait" (2009) , "Asylum" (2011) , "Shadows" (2013), "To The Night Unknown" (2018) , divi no kuriem smagās mūzikas estētu izdevniecības "Profound Lore Records" paspārnē.

Regulāras koncertēšanas rezultātā, grupa ir ļoti labi zināma ASV, Kanādā un Eiropā, kā lielākos panākumus minot grupas enerģiskos koncertus festivālos "Roadburn" (divreiz) un "HellFest". Nereti grupas daiļrade tiek salīdzināta ar grupām "Neurosis" , "Isis" , "YOB" .

Popularizējot savu jaunāko albumu "To The Night Unknown" grupa septembrī sāk Eiropas koncertu turneju, kurā ar vienīgo koncertu Baltijas valstīs spēlēs Latvijā.