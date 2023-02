Oktobrī Rīgā uzstāsies 'The Corrs' dalībniece Šārona Kora

VEF Kultūras pilī 2. oktobrī pirmo reizi Latvijā uzstāsies mūziķe, komponiste un TV personība Šārona Kora (Sharon Corr), viena no slavenās īru popmūzikas apvienības "The Corrs" dalībniecēm.

Trīs muzikāli talantīgo māsu un brāļa kvartets "The Corrs" slavas zenītā bija 90. gados, kad tapa daudz labi pazīstamu kompozīciju, kas joprojām ir radiostaciju rotācijā. 90. beigās un pirmajos jaunās tūkstošgades gados pie klausītājiem nonāca tādi hiti kā "Breathless", "Radio", "So Young", "Dreams", "Runaway", "Irresistible", "I Never Loved You Anyway", "Only When I Sleep", "What Can I Do?", "Would You Be Happier?" un daudzi citi. Grupas muzikālo rokrakstu veido īru tradicionālās mūzikas sintēze ar popu un rokmūziku.

Savā koncertprogrammā Šārona Kora iekļāvusi gan savas solokarjeras zināmākās kompozīcijas, gan, protams, daļu no "The Corrs" zelta fonda, vēsta koncerta rīkotāji no "L Tips Agency".

Kā raksta organizatori, "The Corrs" daiļrade iedalāma trīs būtiskos posmos – no dibināšanas 1990. gadā līdz 2006. gadam, kad iznāca pirmie pieci grupas albumi (vissekmīgākais no tiem - "Talk On Corners 1997. gadā); tad laika posms, ko mūziķi veltīja savām ģimenēm un solokarjerām; un visbeidzot atkal kopā sanākšana 2015. gadā, kas rezultējās divos jaunos albumos. Kopumā grupas ieraksti pārdoti vairāk nekā 45 miljonu koptirāžā; vairāki singli atradušies dažādu valstu visvairāk pirkto topu virsotnēs un ieguvuši platīna statusu; kvartets saņēmis prestižas atzinības balvas, tai skaitā "BRIT Award" un divas "Grammy" nominācijas.

Šārona Kora, kura grupā ir vijolniece, taustiņinstrumentāliste, komponiste un otra soliste, "The Corrs" pārtraukuma laikā atrada iespēju arī solokarjeras realizēšanai un paralēli ir izdevusi trīs albumus - "Dream of You" (2010), "The Same Sun" (2013) un "The Fool and The Scorpion" (2021) – un daudz koncertējusi.

Šāronas Koras solokoncerti saņēmuši ne tikai lieliskas publikas atsauksmes, bet arī iedvesmo un ļauj viņai pašai iekšēji uzplaukt, ko viņa raksturo kā neticami spēcīgu un piepildītu pieredzi: "Es atdzīvojos uz skatuves – tā ir vienīgā vieta, kur jūtos pilnīgi un absolūti es pati! Un man tas patīk!"

Biļetes uz Šāronas Koras koncertu būs pieejamas no 1. marta.