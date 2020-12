Latvijas Nacionālā opera un balets aicina skatītājus arī šogad izbaudīt tradicionālos gada nogales svētku iestudējumus – Johana Štrausa opereti "Sikspārnis" (no 13. decembra), Pētera Čaikovska baletu "Riekstkodis" (no 20. decembra) un Gadumijas koncertu Operā (no 27. decembra).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šis gads ir bijis pārsteigumiem un izaicinājumiem bagāts. Reizēm plāni ir bijuši lielāki par iespējām, taču svētku tradīcijas operā cienām un turpinām arī īpašos apstākļos! Šogad ilgi gaidītos un iemīļotos svētku iestudējumus – opereti "Sikspārnis", baletu "Riekstkodis" un "Gadumijas koncertu Operā" – piedāvāsim jums tiešsaistē operas mājaslapā. Biļetes uz tiem būs jauka dāvana gan jums pašiem, gan arī jūsu draugiem, radiem un kolēģiem," saka Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs Egils Siliņš.

Svētku programma sāksies ar Johana Štrausa opereti "Sikspārnis", ko varēs noskatīties no 13. līdz 27. decembrim. Tas ir stāsts par greznu un reibinošu pasauli, kurā valda spožums un jautrība, flirts, intrigas un pārpratumi. Grāfa Orlovska rīkotajā ballē turīgais Gabriels fon Eizenšteins aizraujas ar apburošu svešinieci, pat nenojaušot, ka maska slēpj paša sievu Rozalindi. Skatītājiem tiks piedāvāts "Sikspārņa" pirmizrādes ieraksts ar titriem latviešu valodā. Uzvedumu veidojuši diriģents Jānis Liepiņš un režisors Edmunds Freibergs. Galvenajās lomās – Margarita Vilsone, Jānis Apeinis, Inga Šļubovska-Kancēviča un Raimonds Bramanis.

No 20. decembra līdz 3. janvārim svētku sajūtu uzburs bērnu īpaši iemīļotais Pētera Čaikovska balets "Riekstkodis", kura apmeklējums ir daudzu ģimeņu ikgadēja Ziemassvētku tradīcija. Skatītājiem piedāvāsim jaunu, decembrī radītu ierakstu ar Jūliju Braueri un Kārli Cīruli galvenajās lomās. Šo pasaku baletu komponists sacerēja 19. gadsimta nogalē, iedvesmu rodot Ernsta Teodora Amadeja Hofmaņa pasakā "Riekstkodis un peļu ķēniņš". Latvijas Nacionālā baleta iestudējuma darbība notiek Rīgā 19. gadsimta beigās. Ziemassvētku vakarā mazā Marija saņem dāvanā lelli – Riekstkodi. Rotaļlietas zem eglītes atdzīvojas, un sākas brīnumaini piedzīvojumi – istabā iebrūk peļu armija, Riekstkodis pārvēršas par princi, atbrīvo Mariju un aizved viņu uz pasaku zemi. Iestudējuma horeogrāfs ir Aivars Leimanis, pie diriģenta pults – Mārtiņš Ozoliņš.

No 27. decembra līdz 10. janvārim skatītājus aicinās dzirkstošais Gadumijas koncerts Operā. Ņemot vērā šī gada īpašo situāciju, par koncerta spēles laukumu kļūs visa Latvijas Nacionālās operas un baleta zāle – mākslinieki atradīsies skatītāju vietās! Svētku atmosfēru uzburs Latvijas Nacionālās operas solisti – Inga Šļubovska-Kancēviča, Jūlija Vasiļjeva, Raimonds Bramanis, Mihails Čuļpajevs un Egils Siliņš – un orķestris Mārtiņa Ozoliņa vadībā, piedāvājot opermūzikas pērles un krāšņākās operešu melodijas. Koncertā skanēs Džoakīno Rosīni, Gaetāno Doniceti, Luidži Arditi, Stanislao Gastaldona, Rudžero Leonkavallo, Ferenca Lehāra, Johana Štrausa un Karla Millekera mūzika.

Biļetes no 6. decembra būs pieejamas vietnē www.bilesuparadize.lv.