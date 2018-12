Operetes fonds rīko tradicionālos Jaungada koncertus

26. decembrī pulksten 17.00 un 27. decembrī pulksten 19.00 VEF Kultūras pilī un 30. decembrī pulksten 17.00 Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" notiks tradicionālie Operetes fonda rīkotie Jaungada koncerti. Tajos izskanēs Štrausu dinastijas komponistu populārā mūzika, operešu skaistākās ārijas, kā arī dažādi pārsteigumi Parīzes noskaņās.

Koncertos piedalīsies operetes solisti – soprāns Anta Jankovska (Itālija), soprāns Laura Purena, mecosoprāns Irma Pavāre, tenors Emīls Kivlenieks, baritons Nauris Indzeris, viesis no Šveices – baritons Andrejs Krutojs, kā arī akordeonists Kaspars Gulbis. Uz skatuves līdzās solistiem muzicēs operetes orķestris diriģenta Guntara Bernāta vadībā.

Koncerta programmā izskanēs ārijas no klausītāju iemīļotajām Johana Štrausa operetēm "Sikspārnis" un "Čigānu barons", būtiska vieta programmā atvēlēta nākamā gada jubilāra Žaka Ofenbaha daiļŗadei – tiks izdziedātas ārijas no fantāzijas-operetes "Hofmaņa stāsti", operetēm "Gerolšteinas lielhercogiene", "Skaistā Helēna" un "Perikola", kā arī mākslinieki iejutīsies Karla Cellera operetes "Putnu pārdevējs" un operetes "Gasparone" varoņu tēlos.

Koncertā klausītāji varēs baudīt arī dažu operu ārijas, kā piemēram, "Lai vīns kliedē skumjas" no Ambruāza Tomā operas "Hamlets", Manonas ārija "Skan kā zvaniņš" no Žila Masnē operas "Manona", āriju "Es gribu dzīvot" no Šarla Guno operas "Romeo un Džuljeta". Akordeonista Kaspara Gulbja virtuozitāti būs iespējams novērtēt Johana Štrausa, Žaka Ofenbaha u.c. komponistu enerģiskajos skaņdarbos.

Jaungada koncertus Vīnes noskaņās Operetes teātris rīko jau piekto gadu. "Gada nogale ir laiks, kurā vēlamies klausītājiem sniegt operetes žanra esenci – gaišumu, enerģiskumu, pozitīvismu, lai tas strāvotu un par sevi atgādinātu visu nākamo gadu," teic fonda pārstāvji.