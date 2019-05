Oriģinālā sastāvā apvienojušās hita 'Stay' izpildītājas 'Shakespears Sister'

Šā gada maijā apvienojies Lielbritānijā bāzētais popmūzikas duets "Shakespears Sister", kas slavas kalngalus sasniedza 90. gadu sākumā ar hitu "Stay", britu telekanālam "Sky News" apstiprinājušas dueta dalībnieces Ševona Fāhi un Marsela Detroita.

Rudenī duets dosies koncertturnejā pa Lielbritāniju, bet jau jūlijā klajā nāks labāko dziesmu izlase "Singles Party" ar divām jaunām kompozīcijām. Pirmais singls "All The Queen's Horses" tiks izdots 15. maijā.

Muzikālo projektu "Shakespears Sister" pēc trio "Bananarama" pamešanas 1988. gadā aizsāka Fāhi, kurai debijas albuma "Sacred Heart" tapšanas laikā pievienojās bijusī Ērika Kleptona grupas mūziķe Detroita.

Lielākos panākumus duets pieredzēja ar otro albumu "Hormonally Yours", kurā bija iekļauti tādi hiti kā "I Don't Care", "Hello (Turn Your Radio On)" un "Stay", kas britu hitparādes pirmajā vietā pavadīja astoņas nedēļas.

1993. gadā duetu pameta Detrota, bet Fāhi viena pati ar "Shakespeare's Sister" nosaukumu izdeva trīs albumus. Dueta dalībnieces nebija sarunājušās līdz pat 2018. gadam, tomēr tagad domstarpības esot pārvarētas.

"Mēs lietas esam izrunājušas," atzina Detroita. "Bija kļūmes komunikācijā, cilvēki, kas tolaik bija ap mums, vadīja mūs, baroja mūs ar informācijas druskām, un mēs nespējām runāt par jautājumiem un viest skaidrību."

"Bija aplami priekšstati, tiešām pārpratumi. Un ir labi runāt. Attīrīties," viņa piebilda.

Kā norādīja Fāhi, mūziķes tagad ir "vecākas un gudrākas", gatavas parādīt, ka ir spēks, ar kuru ir jārēķinās.