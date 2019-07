'Origo Summer Stage' 10. sezonu atklās ar 'Rīgas Ritmi' koncertu

Otrdien, 2. jūlijā, pulksten 18.00, ar mūzikas festivāla "Rīgas Ritmi 2019" koncertu tiks atklāta "Origo Summer Stage" 10. jubilejas sezonas koncertprogramma, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji pārstāvji.

"Origo Summer Stage" 10. koncertsezonas atklāšanas koncertā būs dzirdami mūziķi no Latvijas un Krievijas – "Radio Trio" – Gabriēla Zvaigznīte, Madara Dzintara-Pluša un Katrīna Anna Vīgante, kura sastāvā ir arī Viktors Ritovs – klavieres, Rihards Goba – ģitāra, Andris Grunte – bass, Artis Orubs – bungas. Koncertā uzstāsies arī džeza dīva Kristīna Kovaļova no Sanktpēterburgas. Pērn viņa plūca uzvaras laurus jauno izpildītāju konkursā "Riga Jazz Stage". Kristīna dzimusi Ukrainā, ietekmējusies no ukraiņu kultūras un mūzikas un izpilda ne tikai pasaulslavenus džeza standartus, bet arī pati savu mūziku. Māksliniece uzstāsies kopā ar Viktoru Ritovu, Rihardu Gobu, Andri Grunti un Arti Orubu.

Šogad "Origo" no 1. jūlija piedāvās arī papildu aktivitātes. Viena no tām būs "brīvā skatuve" pirmajā stāvā pie veikala "Rimi", kur ikviens interesents varēs ļauties iedvesmai un uz brīvi pieejamajām klavierēm spēlēt savas iecienītas melodijas vai arī pretēji – radīt oriģināldarbus. Savukārt tirdzniecības centra grīdas rotās klavieru taustiņu fragmenti, kas, izstaigājot veikalus, ļaus ikvienam apmeklētājam izspēlēt savas unikālās melodijas. "Origo Summer Stage" laikā vienas no kāpnēm tiks rotātas klavieru tematikā.

"Origo Summer Stage" programmā tiks pārstāvēti dažādi mūzikas un mākslas žanri – no simfoniskās mūzikas līdz fanka un džeza mūzikas koncertiem, kurus apmeklētājiem būs iespēja klausīties bez maksas turpat "Origo" laukumā.

Vairāk par pasākumiem var uzzināt mājaslapā.