Orķestris 'Rīga' aicina uz Valentīndienas koncertiem latīņamerikāņu mūzikas ritmos

Valentīndienā, 14. un 15. februārī, mūzikas namā "Daile" uz romantiskas mūzikas vakariem aicina orķestris "Rīga". Kopā ar orķestra bigbendu diriģenta Raita Ašmaņa vadībā uz skatuves kāps arī soliste Elza Rozentāle. Koncertos skanēs mīlestības dziesmas latīņamerikāņu mūzikas ritmos, tāpēc tam dots nosaukums "Latino Love Songs", portālu "Delfi" informē orķestra pārstāve Baiba Tilhena.

Pēc vairāku gadu pārtraukuma, diriģents Raitis Ašmanis iestudēs Valentīndienas koncerta programmu ar orķestra "Rīga" bigbendu. Koncertā skanēs dziesmas par mīlestību, kas radītas gan Dienvidamerikā, gan citos kontinentos dažādos laikos, bet tās visas vieno siltie un temperamentīgie latino ritmi. Elzas Rozentāles balsī tiks izdziedātas Eimijas Vainhausas dziesma "Rehab", Antonio Karlosa Žobima "Meitene no Ipanemas" un "How Insensitive". Interesantā versijā izskanēs amerikāņu popzvaigznes un vēlāk politiķa, dziedātājas Šēras vīra Sonija Bono dziesma "Bang, Bang". Savukārt, meksikānietes Konsuelas Velaskezas skumji kaislīgā "Besame Mucho", kas radīta Otrā Pasaules kara laikā, kā mīlestības himna tiek izpildīta vēl šodien, un skanēs arī koncertā. Neizpaliks arī Orķestra "Rīga" bigbenda spēlētie instrumentālie opusi, kā Čika Korea un Arturo Sandovala mūzika.

Elza Rozentāle ir viena no Latvijas spilgtākajām jaunajām dziedātājām. Māksliniece ar unikālu un Latvijas muzikālajai videi neraksturīgi spēcīgu vokālu, kurā samtainais tembrs mijas ar etno dziedājuma pamatīgumu un jaudu. Plašāku popularitāti Elza Rozentāle ieguva, piedaloties televīzijas šovā "Izklausies redzēts" (2015), kur spilgti parādīja savas spējas mainīt balsi, pielāgojot to dažādiem mūzikas žanriem. Viņa ir soliste etnomūzikas grupā "Bur mani" un izveidojusi elektrosvinga projektu "Electric Elza". Pasaules mūzikas festivāla ietvaros piedalījusies projektā "Trīs harmonijas noslēpumi" kopā ar Valtu Pūci, Intaru Busuli, gruzīnu fusionjazz grupu "The Shin" un moldāvu etnodžeza grupu "Trigon", koncertējot Rīgā, Tbilisi un Kišiņevā. Daudzus gadus ir koncertuzvedumu "Cabaret" soliste, kas norisinās koncertzālē "Palladium".

Koncerta vadītāja pienākumi uzticēti atraktīvajam mūziķim Mikum Abaroniņam, kurš izcili pārvalda gan populāro, gan akadēmisko, gan garīgo mūziku, un, iespējams, pievienosies Elzai Rozentālei skaista mīlas dueta atskaņojumā.

