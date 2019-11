Orķestris 'Rīga' decembrī piedāvās Ziemassvētku džezu, Vīnes valšus un mūziku bērniem

Šī gada decembrī Orķestris "Rīga" klausītājiem piedāvās daudzveidīgas programmas, piedāvājot koncertus gan džeza mūzikas, gan klasiskās mūzikas cienītājiem, kā arī koncertu bērniem.

Kā portālu "Delfi" informē orķestra pārstāvji, Rīgas Domā notiks pirmās Adventes koncerts, kam sekos koncerts bērniem "Mūzika gardēžiem", Ziemassvētku džeza koncerti "Džezā tikai meitenes" Lielajā ģildē un "Vecgada koncerts Vīnes noskaņās" VEF Kultūras pilī.

Iestājoties Ziemassvētku gaidīšanas laikam, Orķestris "Rīga" tradicionāli aicina uz pirmās Adventes koncertu, kas notiks 1. decembrī pulksten 19.00 Rīgas Domā. Šogad programmas centrā ir Antonio Vivaldi mesa "Gloria", kuras atskaņojumā piedalīsies četri kori: Kultūras pils "Ziemeļblāzma" jauktais koris "Vivat", Banku augstskolas jauktais koris "Monēta", Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas jauktais koris un Latvijas Universitātes kamerkoris "DeCoro".

Tiem pievienosies solistes – Marlēna Keine, Laura Grecka un Ilze Grēvele-Skaraine, atskaņojot klasisko mūziku. Skanēs Volfganga Amadeja Mocarta "Laudate Dominum", Franča Šūberta "Ave Maria" un Kamila Sensānsa Dalilas ārijā no operas "Samsons un Dalila". Koncerta diriģents Atvars Lakstīgala. Koncerts notiek ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu, ieeja ar bezmaksas ielūgumiem, kurus no 27. novembra darba dienās no pulksten 12.00 līdz 14.00 būs iespējams saņemt Kronvalda bulvārī 8. Informācija pa tālruni 67425218.

Mazākajiem klausītājiem Orķestris "Rīga" piedāvā koncertu "Mūzika gardēžiem", kas notiks 4. decembrī pulksten 11.00 un 13.00 kinoteātrī "Splendid Palace". Koncerts norit skolēnu koncertciklā "Nāc, ieklausies Orķestrī Rīga!" un šīs muzikālās sarunas vada dziedātājs Daumants Kalniņš. Biļetes uz šo koncertu, kā arī abonementa biļetes uz atlikušajiem trim abonementa koncertiem iespējams iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.

Ziemassvētku laikā, 21. decembrī un 26. decembrī, Lielajā ģildē uzstāsies Orķestra "Rīga" bigbends un dāmu trio: Arta Jēkabsone, Beāte Zviedre un Rūta Dūduma-Ķirse. Diriģents Valdis Butāns koncertprogrammu "Džezā tikai meitenes" radījis iedvesmojoties no leģendārās amerikāņu komēdijas "Džezā tikai meitenes", ikoniskās aktrises Merilinas Monro izpildītajām dziesmām, kā arī pagājušā gadsimta svinga ēras populārākās sieviešu vokālās grupas – māsu Endrjūsu (The Andrews Sisters) – spozmes un repertuāra. Orķestra "Rīga" bigbenda sniegumā skanēs populāra mūzika no Glena Millera un Benija Gudmena mūzikas lappusēm un Ziemassvētku noskaņu mūzika.

Savukārt 2019. gada izskaņā, 30. decembrī pulksten 16.00, orķestris aicina uz VEF Kultūras pili, kur koncertā "Vecgada koncerts Vīnes noskaņās" Johana Štrausa, Žaka Ofenbaha un Franča fon Supē mūzikā sadziedāsies izcili solisti – Inga Šļubovska-Kancēviča, Laura Grecka, Mihails Čuļpajevs un Rihards Mačanovskis. Pie diriģenta pults stāsies Kaspars Ādamsons. Biļetes uz Ziemassvētku un Vecgada koncertiem pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.