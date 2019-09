Orķestris 'Rīga' sezonu atklās ar jaunā albuma prezentācijas koncertu

Orķestris "Rīga" 3. oktobrī pulksten 19.00 ar koncertu un jaunā ierakstu albuma "Pašu auklētie" prezentāciju Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē atklās 2019./2020. gada ziemas koncertsezonu. Pie diriģenta pults stāsies orķestra mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Valdis Butāns, un koncertā piedalīsies solistes Sonora Vaice un Ilona Bagele, aktrise Zane Jančevska, kā arī mūzikas žurnāliste Liene Jakovļeva, portālu "Delfi" informē orķestra pārstāve Baiba Tilhena.

Jaunajā sezonā koncertu piedāvājumā ir sarūpēti Latvijas valsts simtgadei veltītā festivāla "Trīs zvaigznes" koncerti no 10. līdz 18. novembrim, decembrī skanēs Ziemassvētku koncerti "Džezā tikai meitenes" un koncerts "Vecgada vakars Vīnes noskaņās", savukārt pēc gadumijas tiek gatavots Valentīndienas koncerts "Holivudas mīlas stāsti" un Pavasara festivāls "Windstream", bet jau oktobrī kinoteātrī "Splendid Palace" atsāksies sarunas par mūziku jaunāko klašu skolēniem "Nāc, ieklausies Orķestrī Rīga!".

Sezonas atklāšanas koncerta "Pašu auklētie" pirmā daļa iecerēta, svinot izcilā diriģenta, komponista un pedagoga Mendeļa Baša (1919-2012) simtgadi. Bašs savā profesionālajā darbībā bija unikāla personība Latvijas mūzikas kultūrā – bijis mācībspēks operas dziedāšanas un kordiriģēšanas nodaļās Latvijas konservatorijā jeb Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, galvenais diriģents Valsts Rīgas Operetes teātrī, Daugavpils Muzikāli dramatiskajā teātrī un, kas būtiski, no 1975. gada līdz 1993. gadam bijis diriģents orķestrī "Rīga" (tolaik Profesionālais pūtēju orķestris "Rīga"). Strādādams līdzās Gunāram Ordelovskim, gandrīz 20 gadu darbības laikā Bašs radījis ļoti veiksmīgas, profesionāli labas un savulaik daudz spēlētas klasiskās mūzikas aranžijas pūtēju orķestrim, no kurām neliela daļa skanēs arī koncertā 3. oktobrī. Soliste, mecosoprāns Ilona Bagele izpildīs fragmentus no Žorža Bizē operas "Karmena" un Rodiona Ščedrina operas "Ne tikai mīla". Savukārt Sonora Vaice dziedās Violetas āriju no Džuzepes Verdi operas "Traviata" un Čo-čo Sanas āriju no Džakomo Pučīni operas "Madama Butterfly". Skanēs arī Baša oriģināldarbs "Svinīgā mūzika" pūšaminstrumentu orķestrim.

Koncerta otrajā daļā orķestris "Rīga" prezentēs jauno latviešu mūzikas ierakstu albumu "Pašu auklētie". Šī gada maijā un jūnijā Latvijas Radio studijā diriģenta Valda Butāna vadībā tika ierakstīti Ilonas Breģes, Viļņa Šmīdberga, Jēkaba Jančevska un Andra Sējāna skaņdarbi, kas tieši 3. oktobrī nāks klajā kompaktdiska formātā.

Biļetes uz orķestra "Rīga" sezonas atklāšanas koncertu iespējams iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā, kā arī LNB Ziedoņa zālē stundu pirms koncerta.