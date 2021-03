Orķestris 'Rīga' sniegs koncertu komunistiskā genocīda upuru piemiņai

25. martā plkst. 19:00 tiešraidē no Rīgas Doma baznīcas notiks komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts koncerts “Un miers virs zemes...”. Šoreiz Orķestra “Rīga” rīkotais koncerts izskanēs kā koncertstāsts, sadarbojoties ar režisoru Kārli Anitenu, kā arī ar Latvijas Okupācijas muzeju un tā vēsturnieci Leldi Neimani. Koncerts notiek festivāla "Windstream" programmas ietvaros.

1949. gada 25. marts bija traģiska diena latviešu tautas vēsturē, kurā joprojām ik gadu pieminam šo notikumu upurus, viņu izpostītos likteņus un ar koncertu mēģinām rast mierinājumu mūzikā. Šajā gadā līdzās Orķestra "Rīga" mākslinieciskā vadītāja un diriģenta Valda Butāna izlolotajai muzikālajai programmai paredzēti vēstures stāsti un liecības, kas, mijiedarbojoties ar mūziku, veidos vienotu koncertstāstu. Iespējams vēl nedzirdētās filozofiskās pārdomās par notikušo dalīsies vēsturniece Lelde Neimane – Latvijas Okupācijas muzeja audiovizuālo materiālu krājuma vadošā speciāliste. Koncerta režisors un moderators Kārlis Anitens.

Koncerta muzikālā programma veidota aptverot ļoti emocionālu un dažu komponistu likteņiem personīgu mūziku. Kā vēsta programmas nosaukums "Un miers virs zemes…", pēc miera pasaulē lūgsim ar beļģu komponista Jana van der Rosta (Jan van der Roost) skaņdarbu "Et in terra pax" (1998). Amerikāņu komponista Džeimsa Bārnsa (James Barnes) "Trešā simfonija", kurai dots nosaukums "Traģiskā" ir radīta neilgi pēc viņa meitas nāves. No dziļākās tumsas un izmisuma līdz piepildījuma spožumam un priekam – tāds ir jūtu spektrs, kurā skan simfonija.

Džona Mekī (John Mackey) skaņdarbs "Šis nežēlīgais mēness" (2017) ir skaistās un nemirstīgās nimfas Kalipso dziesma, kura atrod Odiseju neilgi pirms nāves izskalotu kādas salas krastā. Savukārt no Sergeja Rahmaņinova daiļrades skanēs viens no komponista mītiskākajiem darbiem – simfoniskā poēma "Mirušo sala" (1908), kas tapusi pēc Arnolda Bēklina (Arnold Böcklin) gleznas motīviem. Latviešu komponistu mūziku koncertā pārstāvēs Imanta Zemzara "Arkādija" (2016), kas izteikta gleznotāja Jaņa Rozentāla krāsās.

Koncerts no 25. marta plkst. 19:00 bez maksas būs pieejams internetā – orķestra "Rīga" "Facebook" lapā un YouTube kanālā.