Otrajās Lieldienās Rīgas kamerkoris 'Ave Sol' dāvina koncertu 'Augšāmcelšanās'

Otrajās Lieldienās, 5. aprīlī, pulksten 19 televīzijas kanālā "ReTV" būs skatāms Rīgas kamerkora "Ave Sol" Lieldienu koncerts Rīgas Domā "Augšāmcelšanās".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šajās Lieldienās Rīgas kamerkoris "Ave Sol" un tā mākslinieciskais vadītājs Andris Veismanis turpina ikgadējo tradīciju atskaņot Lieldienu koncertu kādā no Rīgas dievnamiem, un šogad tā būs viena no Rīgas skaistākajām baznīcām – Rīgas Doms.

Lieldienas ir nozīmīgi kristiešu svētki, kad piemin Kristus augšāmcelšanos pēc krustā sišanas. Lieldienu liturģiskā krāsa ir baltā, kas simbolizē gaismu, skaidrību un prieku – tā ir līksmības diena. Atbilstoši šai noskaņai, Rīgas kamerkoris "Ave Sol" piedāvās koncertprogrammu "Augšāmcelšanās".

"Koncerta programmas skaņdarbus var aprakstīt divos vārdos – muzikālā pacilātība. Darbi sakņojas reliģiskos rakstos un aptver dažādu tēmu loku, kā, piemēram, Pētera Vaska eksistenciālā "Dona Nobis Pacem" vai Arvo Perta Jēzus ģenealoģiskais aplis (koks) – "Which Was The Son". Bija liels prieks iekļaut programmā tik dažādos, bet grodos latviešu komponistu sakrālos darbus, kas Rīgas Doma baznīcā skan īpaši piepildīti," par koncerta programmu stāsta diriģents Andris Veismanis.

Koncertā pie Rīgas Doma ērģelēm sēdīsies izcilais mākslinieks un ērģelnieks Aigars Reinis. Nozīmīgākās solo partijas tiks uzticētas Rīgas kamerkora "Ave Sol" vadošajiem solistiem. Diriģenti – mākslinieciskais vadītājs Andris Veismanis un Jurģis Cābulis.

Rīgas kamerkori "Ave Sol" 1969. gadā dibināja un par tā māksliniecisko vadītāju kļuva profesors Imants Kokars. Kora galvenais uzdevums bija rosināt strādāt latviešu komponistus laikmetīgās kora mūzikas virzienā, paplašinot Latvijas koru repertuāru. Ir tapuši daudz muzikāli augstvērtīgu darbu, no kuriem liela daļa īpaši veltīti kamerkorim "Ave Sol". Kora mākslinieki Imanta Kokara vadībā popularizējuši latviešu kora mākslu gan Latvijā, gan arī daudzos koncertceļojumos un festivālos visā pasaulē.

Laika gaitā koris kļuva par Rīgas pilsētas muzikālo vizītkarti, par neatņemamu Rīgas un Latvijas kultūras mantojuma sastāvdaļu. Panākumi gūti piedaloties neskaitāmos starptautiskos konkursos, kā arī muzicējot kopā ar pasaules slaveniem diriģentiem un orķestriem.

No 2000. gada līdz 2013. gada rudenim Rīgas kamerkora "Ave Sol" mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents bija Uldis Kokars, bet kopš 2013. gada oktobra kora galvenais diriģents ir Andris Veismanis.