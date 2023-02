Ozijs Osborns vairs nedosies koncertu turnejās veselības stāvokļa dēļ

Ozijs Osborns, leģendārais smagā metāla mūziķis un grupas "Black Sabbath" vokālists, paziņojis, ka pārtrauc doties koncertu turnejās veselības stāvokļa dēļ, ziņo ārzemju žurnāls "Variety".

Mūziķis publicējis paziņojumu, kurā teikts, ka viņš vairs neturpinās iesākto Eiropas turneju un visi paredzētie koncerti tiek atcelti. Osbornam jau daudzus gadus ir nopietna mugurkaula trauma, "nekad nebūtu iedomājies, ka manas koncertu turneju dienas beigsies šādi," viņš raksta emocionālā paziņojumā. Vienlaikus Osborns neizslēdz iespēju koncertēt mierīgākā ritmā, ja nebūs nepieciešams braukt no pilsētas uz pilsētu vai no valsts uz valsti, par detaļām šobrīd jau domā viņa komanda.

This is probably one of the hardest things I've ever had to share with my loyal fans… pic.twitter.com/aXGw3fjImo