'Palladium' uzstāsies Sanktpēterburgas folkgrupa 'Otava Yo'

Svētdien, 3. novembrī, pulksten 20.00, koncertzālē "Palladium" notiks Sanktpēterburgas folkgrupas "Otava Yo" koncerts. Īpašie viesi – ansamblis "Iļinskaja pjatnica" (Rīga).

Grupas "Otava Yo" pirmssākumi meklējami pirms 16 gadiem, kad uz Ņevas prospekta satikās daži līdzīgi domājoši ielu muzikanti un kopā sāka spēlēt jautras melodijas. Pamazām grupas koncertdarbība pārcēlās no ielām uz klubiem, no klubiem uz festivāliem un koncertzālēm. Šobrīd grupa ir izdevusi piecus studijas albumus, sniegti vairāk nekā 500 koncerti 30 valstīs. Kā īpašs, starptautisks panākums ir jāmin fakts, ka Lielbritānijas mūzikas izdevniecība "Arc Music" noslēdza ar grupu līgumu par pēdējā – 2018. gadā – ierakstītā albuma "Do You Love" izdošanu.

"Otava Yo" dzīvespriecīgās dziesmas, gaumīgie un ar humoru apveltītie dziesmu videoklipi ir aizkustinājuši miljoniem skatītāju sirdis visā pasaulē un savākuši lērumu pozitīvu atsauksmju sociālajos tīklos, kā arī atzinīgi novērtēti starptautiskā mērogā. Videoklips dziesmai "Sumetskaja" (2015) ieņēma godpilno pirmo vietu Eiropas aptaujā "World Music Network", un līdz pat šai dienai ir populārākais krievu tautas mūzikas videoveikums ar vairāk nekā 28 miljoniem skatījumu "YouTube" kanālā. Savukārt videoklips dziesmai "Oi Dusja, oi Marusja" (2017) saņēma "Grand Prix" starptautiskajā filmu festivālā Ņujorkā, kā arī prestižo "Russian World Music Award" balvu. Videoklips dziesmai "Kak pod gorkoi, pod goroi" var lepoties kā galvenās balva ieguvējs Losandželosas filmu festivālā (2018) un festivālā "California Music Video Awards" (2019).

Latvijas publikai grupas daiļrade nav sveša – festivāli "Laba Daba" un "Sviests", koncertzāle "Gors", Rīgas svētki, un visās koncertēšanas vietās mūziķi uzņemti ar neviltotu sajūsmu un ovācijām.

"Otava Yo" dalībnieki: Aleksejs Belkins – kokle, dūdas, balss; Pjotrs Sergejevs – bungas; Vasīlijs Teļegins – bass; Aleksejs Skosirevs – ģitāra, balss; Jūlija Usova – vijole, balss; Dmitrijs Šikhardins – vijole, balss; Deniss Ņekiforovs – perkusijas.

