Panku vectēvs Džons Laidons sacentīsies par iespēju pārstāvēt Īriju 'Eirovīzijā'

Britu pankroka veterāns Džons Laidons ("The Sex Pistols") un viņa grupa "Public Image Limited" sacentīsies par iespēju pārstāvēt Īriju "Eirovīzijas" dziesmu konkursā, vēsta britu mūzikas medijs "New Musical Express" (NME).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Public Image Ltd" Īrijas nacionālajai atlasei iesniegusi jaunu dziesmu "Hawaii", kas tiek saukta par mīlestības vēstuli Laidona sievai Norai, kura cīnās ar Alcheimera slimību. 2020. gadā Laidons nolēma nepabeigt ieplānoto albumu ar grupu "Public Image Ltd", lai rūpētos par sievu.

"Dziesma ir veltījums ikvienam, kas dzīves ceļojumā piedzīvo grūtus laikus, it īpaši ja runa ir par kādu, kas nozīmē tik daudz. Dziesma ir arī cerības vēstījums, ka galu galā mīlestība uzvar visu," teikts Laidona paziņojumā.

"Public Image Ltd" februārī piedalīsies televīzijas konkursā, kurā tiks noskaidrots Īrijas pārstāvis Eiropā populārajam dziesmu konkursam.

Jau ziņots, ka 2023. gadā "Eirovīzijas" dziesmu konkurss notiks Liverpūlē, Lielbritānijā. Lai gan pagājušajā gadā konkursā uzvarēja Ukrainas pārstāvji, tomēr Krievijas iebrukuma dēļ "Eirovīzija" Kijivā nevar notikt.

Džons Laidons (1956) post-punk grupu ""Public Image Ltd" izveidoja 1978. gadā, pēc "The Sex Pistols" pamešanas. Grupa pastāvēja līdz 90. gadu sākumam, bet pēc pārtraukuma muzicēšanu atsāka 2009. gadā. Laidons ir vienīgais dalībnieks, kas "Public Image Ltd" sastāvā spēlē kopš paša sākuma.