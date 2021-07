Par dziesmu izmantošanas tiesībām saķīvējas bijušie 'Sex Pistols' dalībnieki

Starp kādreizējo pankroka grupas "Sex Pistols" dziedātāju Džonu Laidonu jeb Džoniju Rotenu un viņa bijušajiem grupas biedriem ģitāristu Stīvu Džonsu un bundzieku Polu Kuku uzsākta tiesvedība.

Pankroka vectēvi saķīvējušies grupas "Sex Pistols" dziesmu dēļ, kuras Laidons nevēlas ļaut izmantot jaunā seriālā. To veidos "Oskara" balvu saņēmušais britu režisors Denijs Boils ("Trainspotting", "Slumdog Millionaire").

Džons Laidons britu medijiem paudis, ka viņa "sirds un dvēsele ir pret to, ka viņa grupas dziesmas tiktu izmantotas jaunajā TV drāmā". Gaidāmā seriāla nosaukums būs "Pistol". Scenārija pamatā ir ģitārista Stīva Džonsa memuāri.

Laidons paudis, ka dziesmu izmantošanai dota atļauja bez viņa piekrišanas, savukārt abi pārējie "Sex Pistols" dalībnieki atgādina par 1998. gadā noslēgtu vienošanos, ka šādos gadījumos pietiek ar grupas dalībnieku vairākuma piekrišanu.

Džons Laidons nopratināšanā Augstākajā tiesā Londonā paudis, ka šī vienošanās nekad nav tikusi izmantota un līdz šim šādi lēmumi par grupas tēla un mūzikas izmantošanu tikuši pieņemti kopā.

"Nesaprotu, kāpēc Stīvam un Polam šķiet, ka viņiem ir tiesības manā vietā izlemt par kaut ko, kam nepiekrītu ar sirdi un dvēseli," sacīja kādreizējais "Sex Pistols" dziedātājs. Viņa galvenie iebildumi ir pret to, ka viņam nebūs nekādas teikšanas par filmas saturu. "Tas izklausās pēc sava veida verdzības," paudis Laidons. Jau iepriekš viņš paudis nepatiku par to, kādā gaismā viņš atainots Stīva Džonsa atmiņu grāmatā. Tāpēc tagad pēc grāmatas topošo seriālu viņu nodēvējis par "necieņu".

Filmu "Pistol" veidos "Disney" paspārnē esošais TV kanāls "FX".

Grupa "Sex Pistols" tika izveidota 1975. gadā Londonā, iezīmējot pankroka ēras ziedu laikus. Grupas mūžs bija īss – tā izjuka 1978. gadā, izdevusi tikai vienu albumu. Tomēr ar dziesmām "God Save the Queen" un "Anarchy in the U.K." tā kļuvusi par absolūto pankroka klasiku. Grupa apvienojās uz vienu turneju 2008. gadā. Tās laikā "Sex Pistols" uzstājās arī Rīgā.