Par godu Maestro jubilejai tiešsaistē izskanēs Raimonda Paula trio koncerts

Svinot Maestro Raimonda Paula 85. dzimšanas dienu, sestdien, 16. janvārī, pulksten 18, tiešsaistē no koncertzāles "Cēsis" būs klausāms un skatāms koncerts "Raimonda Paula Trio. Jauna mūzika jubilejā", portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāve Egija Saļņikova.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saspēlē ar Latvijas džeza mūzikas festivāla Rīgas Ritmi māksliniecisko vadītāju, sitaminstrumentālistu Māri Briežkalnu un igauņu kontrabasistu Toivo Untu programmā izskanēs komponista jaunākie instrumentālie skaņdarbi viņam tik tuvajās džeza noskaņās, kā arī vēl nedzirdētas dziesmas angļu valodā igauņu džeza vokālistes Sofijas Rubinas-Hanteres sniegumā. Koncerts būs skatāms Koncertzāles "Cēsis" un "Biļešu paradīze" mājaslapās, iepriekš iegādājoties piekļuves kodu.

Kā raksta koncerta organizatotri, Raimonda Paula vārds latviešu estrādes un džeza mūzikas vēsture jau ierakstīts ar zelta burtiem, bet tas nebūtu Maestro, ja savā neizsīkstošās enerģijas un ideju pārpilnībā, neturpinātu radīt arvien jaunu mūziku. Arī visu pasauli pārsteigusī pandēmija tam nav bijis šķērslis – tās laikā tapusi iemīļotajai pilsētai Rīgai veltīta koncertprogramma ar tādām kompozīcijām kā "Vecpilsēta", "Bastejkalns", "Rīgas Doms", "Vērmanītis", "Līvu laukums" un citiem veltījumiem gan konkrētām vietām, gan pašai Rīgai.

Programmu jau pagūts ierakstīt Latvijas Radio 1. studijā un izdot vinila platē, bet tiešsaistes koncertā Cēsīs izskanēs Raimonda Paula jauno kompozīciju pirmatskaņojums. Komponistam vienmēr tuva bijusi džeza mūzika un tieši šajā žanrā tapuši jaunie skaņdarbi, ko kopā ar Maestro atskaņos vēl divi leģendāri mūziķi – igauņu kontrabasists Toivo Unts un latviešu sitaminstrumentālists Māris Briežkalns.

Toivo Unts Paula izpausmi džezā salīdzina ar Oskara Pītersona vai Erola Gārnera daiļradi, uzsverot, ka šajā mūzikā nav jāmeklē dziļa džeza filozofija, bet vienkārši jāļaujas melodijām un sajūtām. Turklāt Maestro rokrakstam piemīt neatkārtojams melodiskums, kas izpaužas arī instrumentālajā mūzikā.

''Mūsu koncertzālei ir bijusi ļoti cieša un lieliska sadarbība ar Maestro Raimondu Paulu. Cēsīs ik gadu skanējuši gan intīmāki džeza mūzikas, gan vērienīgi simfodžeza koncerti. Vēlamies sveikt Maestro jubilejā un ceram, ka džeza brīvais gars, mūziķu augstā meistarība un savstarpējās saspēles enerģija tiešsaistes formātā klausītājus sasniegs visnepastarpinātāk un dāvās iespējami tuvāko ,,dzīva,, koncerta klātbūtnes sajūtu pēc kuras visi šobrīd tik ļoti alkstam," koncerta ieceri rakstuo Koncertzāles "Cēsis" mākslinieciskā vadītāja Inese Zagorska.

Džeza meistaru trio koncertā Cēsis papildinās Sofija Rubina-Hantere (Sofia Rubina-Hunter) - džeza dziedātāja no Igaunijas, kura arī aiz savas valsts robežām zināma kā talantīga un radoša māksliniece. Dziedāšanu mācījusies mūzikas koledžā Sočos, studējusi Vācijā Kotbusas konservatorijā un Tartu Universitātē, kā arī prestižajā Bērklija mūzikas koledžā ASV. Mākslinieces džeza albums "In The Land Of OO-Bla-Dee", kas izdots 2016. gadā, ieguvis Igaunijas Mūzikas balvu kategorijā "Labākais džeza albums".

Sofijas sniegumā skanēs dziesmas ar Raimonda Paula mūziku un atzītā, godalgotā amerikāņu dziesmu tekstu autora Gordona Pogodas vārdiem angļu valodā, kas līdzīgi kā instrumentālie skaņdarbi tapušas pavisam nesen kā veltījums Rīgai, un publikai tiks pirmatskaņotas pirmo reizi.

Tiešsaistes koncerts būs skatāms Koncertzāles "Cēsis" mājaslapā www.cesukoncertzale.lv un "Biļešu paradīzes" kasē internetā, pirms tam par 8 eiro iegādājoties tiešsaistes pieejas kodu.

Pēc tiešsaistes būs iespēja iegādāties biļetes un ar iegūto kodu noskatīties arī koncerta ierakstu jebkurā laikā no 17. janvāra plkst. 12.00 līdz 19. janvāra plkst. 23.49.

Noteiktā valsts ārkārtas stāvokļa dēļ pasākuma laikā mūziķi un koncerta translāciju nodrošinošais tehniskais personāls ievēros visus noteiktos drošības pasākumus, ievērojot distanci un rūpējoties par savu un apkārtējo veselību. Koncerts notiks bez klausītāju klātbūtnes zālē.