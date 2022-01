Par vairāk nekā 220 miljoniem pārdots Deivida Bovija dziesmu katalogs

Pēc vairāku mēnešu ilgām sarunām Deivida Bovija mantinieki par 250 miljoniem ASV dolāru (220 miljoniem eiro) pārdevušie viņa apjomīgo dziesmu katalogu, tā publicēšanas tiesības nododot "Warner Chappell Music" rokās, raksta ārvalstu mediji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Warner Chappell Music" ir daļa no "Warner Music Group".

Bovija katalogā atrodams viss viņa radošās karjeras veikums, tai skaitā tādi hiti kā "Heroes", "Changes", "Space Oddity", "Fame", "Let's Dance", "Rebel Rebel", "Golden Years", "Ziggy Stardust", "All the Young Dudes", leģendārais 1981. gada kopdarbs ar grupu "Queen" - "Under Pressure" un simtiem citu dziesmu.

Vienošanās paredz, ka "Warner Chappell Music" īpašumā nonāks ne tikai dziesmas no leģendārā mūziķa dzīves laikā izdotajiem 26 albumiem, bet arī skaņdarbi no šajā janvārī gaidāmā pēcnāves albuma "Toy", kas tika ierakstīts jau 2001. gadā, bet oficiāli tiks izdots vien tagad. Tāpat katalogā iekļauti divi Deivida Bovija grupas "Tin Machine" albumi, kā arī singli, kas bijuši iekļauti filmu skaņu celiņos un citos projektos.

Šobrīd "Warner Music Group" ir publicēšanas tiesības uz visu teju visu Deivida Bovija mūziku, tai skaitā to, ko no 2000. līdz 2016. gadam izdeva "Sony Music".

Par dziesmu kataloga pārdošanu medijiem paziņots īsi pirms dziedātāja 75. dzimšanas dienas, kas ir sestdien, 8, janvārī.

Jau ziņots, ka daļa no Bovija dzimšanas dienas svinībām ir arī divu pop-up veikalu atvēršana Ņujorkā un Londonā, kā arī boksseta "Brilliant Adventure (1992-2001)" izdošana, kura ietvaros iznāk arī iepriekš neizdotais albums "Toy".

Plānots, ka janvāra beigās Sandensas filmu festivāla pirmizrādi piedzīvos jauna dokumentālā filma par Boviju, kurā būs iekļauti arī iepriekš nepublicēti kadri no koncertiem, darba studijā utt. Filmu veido režisors Brets Morgens, kurš iepriekš veidojis dokumentālo filmu par grupas "Nirvana" līderi Kurtu Kobeinu ("Kurt Cobain: Montage of Heck"), kā arī citus darbus.

Atgādinām, ka viena no spilgtākajām 20. gadsimta rokmūzikas personībām – Deivids Bovijs – mūžībā devās 2016. gada 10. janvārī, īsi pēc savas 69. dzimšanas dienas un albuma "Blackstar" izdošanas.