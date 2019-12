Eiropas turnejas datumu maiņas dēl pārcelts ASV indie-rock grupas "The Neighbourhood" koncerts "Arēnā Rīga", portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Tas tiek pārcelts no 2020. gada 10. februāra uz 2020. gada 8. decembri. Visas nopirktās biļetes ir derīgas koncerta jaunajā datumā.

Grupa nāca klajā ar šādu paziņojumu: "Eiropas turnejas datumi tiek pārcelti uz 2020. gada novembri un decembri. Mēs neesam ieinteresēti likt jums gaidīt ilgāk, nekā tas ir nepieciešams, taču ļoti gribam prezentēt jums savu jaunu mūziku. Diemžēl mēs nebūsim spējīgi pabeigt darbu pie jaunā albuma līdz februārim. Lai atgrieztos pie jums ar jaunu albumu un koncertšovu, mēs esam spiesti pieņemt šādu lēmumu un pārcelt Eiropas turnejas datumus. Mēs apsolām, ka gaidīšana būs tā vērta un ar nepacietību gaidīsim tikšanos ar jums nākamajā ziemā."

Ja kādu apsvērumu dēļ nav iespējams apmeklēt pasākumu pārceltajā datumā, naudu par biļetēm, kas iegādātas SIA "Biļešu servisa" kasēs, var saņemt ar pārskaitījumu, aizpildot pieteikuma veidlapu. Pieteikumus naudas saņemšanai var iesniegt līdz 2020. gada 24. februārim.

"The Neighbourhood" tika dibināta 2011. gadā. Žurnāls Rolling Stone raksturo grupu kā "melanholisku", īpaši uzsverot mūziķu emocionalitāti un ekspresiju. "The Neighbourhood" līderis Džesijs Razerfords (Jesse Rutherford) ir ļoti harizmātisks. Viņu bieži dēvē par desmitgades Kurta Kobeina iemiesojumu. "The Neighbourhood" dziesmās tiek skartas personiskās tēmas – cilvēku bailes un vājības, mīlestība un tuvinieku zaudēšana, panākums un skaudība, uzmācīgās idejas. Tomēr tas viss ir pasniegts atbrīvotā manierē – bez pārspīlējuma.