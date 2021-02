Pirms 30 gadiem pasaule bija dramatisku pārmaiņu priekšā – beidza pastāvēt Padomju Savienība, iezīmējot pamatīgu "restartu" mūsdienu vēstures procesiem un jaunas ēras sākumu. Tolaik tas iezvanīja arī Aukstā kara noslēgumu, vismaz uz brīdi pārtraucot konfrontāciju starp Austrumu un Rietumu pasaulēm. Tieši 1991. gadā kā atsevišķs singls tika izdota vācu rokgrupas "Scorpions" balāde "Wind of Change", kuras ievada motīvu droši vien atpazīst pat tie, kas par dziesmu un grupu neko nav dzirdējuši. Dziesmas fenomenālie panākumi padarīja grupu pazīstamu visā pasaulē, un tā kļuva par neoficiālu Aukstā kara beigu himnu, precīzi atklājot tā brīža cilvēku izjūtas un vēlmi būt vienotiem pasaulē bez ideoloģiskiem šķēršļiem.

"Wind of Change" ātri ieguva kulta statusu un šobrīd ir viens no visu laiku komerciāli veiksmīgākajiem singliem mūzikas vēsturē ar vairāk nekā 14 miljoniem pārdotu kopiju. Ļoti labi panākumi bija arī albumam "Crazy World", kurā dziesma bija iekļauta un kas iznāca gadu iepriekš. Lai gan dziesmas autors oficiāli ir grupas solists Klauss Meine, pagājušogad "New Yorker" žurnālists Patriks Reidens Kīfs laida klajā astoņu sēriju podkāstu, kurā aplūkoja sazvērestības teoriju par to, ka "Wind of Change" tapšanā roku pielikusi ASV Centrālā Izlūkošanas Pārvalde, kas dziesmu it kā iecerējusi izmantot kā ideoloģisku ieroci pret Padomju Savienību.

Kultūras medija "Rolling Stone" autors Ričards Bīnstoks savā rakstā par "Wind of Change" norāda, ka pagājušā gadsimta 80. un 90. gadu mijā katrai smagā roka un metāla mūzikas grupai bija teju vai pienākums aplaimot pasauli ar kādu lirisku balādi (angļu valodā šādas dziesmas dēvē par "power ballad"), tomēr tikai "Scorpions" izdevās radīt dziesmu, kas kļuva par tobrīd aktuālās politiskās un kultūras revolūcijas pavadošo skaņu celiņu. Dziesmas nozīmi pastiprināja arī Veina Išema mūzikas video, kurā bagātīgi tika izmantoti kadri ar Berlīnes mūra būvniecību un nojaukšanu, neizbēgami saistot dziesmu ar Vācijas atkalapvienošanos.