Pašmāju grupa 'Sever' iesildīs 'Asking Alexandria' koncertus Baltijā

Šī gada 27. jūnijā sava jaunākā albumu "See What's on the Inside" turnejā Latvijā uzstāsies roka kvintets "Asking Alexandria". Tā būs pirmā reize, kad apvienība viesosies Baltijā. Visus koncertus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā iesildīs pašmāju apvienība "Sever", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "L Tips Agency".

Grupa "Sever" dibināta 2016. gadā, un tās sastāvā ir pieci talantīgi mūziķi: Leonīds Koreņevskis (vokāls), Pāvels Trebukhins (ģitāra), Iļja Peškovs (bass), Staņislavs Kobeļevs (ģitāra), Jevgēnijs Bratuščenkovs (bungas). Grupas muzikālo noskaņojumu un stilu nosaka tādi mūzikas žanri kā post-hardcore un alternative rock.

"Sever" ir uzstājušies Baltijas valstīs, piedalījušies roka un metālmūzikas festivālos, kā arī ir dalījuši skatuvi ar tādām ārzemju roka un metāla grupām kā "Crazy Town", "The Slot", "Wildways" un citām.

Līdz šim apvienība ir izlaidusi vienpadsmit mūzikas videoklipus, kuri ir saņēmuši pozitīvas atsauksmes no klausītājiem un faniem. "Sever" auditorija pastāvīgi pieaug.

2022. gada maijā mūziķi laida klajā debijas albumu "This Should Have Been A Better Place", kas sastāv no 10 skaņdarbiem un skar dzīves jēgas meklējumus, eksistenciālo krīzi un personīgus pārdzīvojumus. Šobrīd albums ir sasniedzis vairāk nekā vienu miljonu straumējumu "Spotify" vietnē.

Pavisam nesen "Sever" piedalījās konkursa "Wacken Metal Battle Latvia" finālā un izcīnīja iespēju pārstāvēt Latviju "Metal Battle 2023" konkursa starptautiskajā finālā Vācijā, vienā no lielākajiem metālmūzikas festivāliem "Wacken Open Air 2023".

Jau vēstīts, ka "Asking Alexandria" pēc dažām sastāva maiņām tagad atgriezusies savā sākotnējā formātā – Bens Brūss (ģitāra, bekvokāls), Denijs Vorsnops (vokāls), Džeimss Kasellss (bungas), Kamerons Lidels (ģitāra) un Sems Betlijs (basģitāra). Tādējādi esot izdevies "nonākt pie skaidrības un atsvaidzināt māksliniecisko mērķtiecību".

Jaunākajam albumam "See What's on the Inside" (2021) grupa iedvesmu smēlusies no dažām savām agrākajām, laika gaitā pārbaudītajām ietekmēm – "Led Zeppelin", "Metallica", "AC/DC", "Queen". Savulaik ģitārists Bens Brūss paskaidrojis, ka viņiem nepatīk sacerēt tādu mūziku, kas no albuma uz albumu skan vienādi, tāpēc laika gaitā viņu mūzikas stils ir mainījies.

Vairāk nekā 10 gadu laikā "Asking Alexandria" sasnieguši necerētus panākumus, ko cita starpā iezīmē divi "Zelta" singli (proti, Final Episode (Let's Change The Channel) un Not The American Average) un trīs albumi pēc kārtas, kas iekļuva Billboard Top 10 — "Reckless & Relentless" (2011), "From Death to Destiny" (2013) un "The Black" (2016).

Papildus pašu koncertturnejām, kuru ietvaros paviesojušies piecos kontinentos, "Asking Alexandria" uzstājušies gan ar "Guns N' Roses" un "Green Day," gan "Avenged Sevenfold", "Alice In Chains" un "Slipknot".