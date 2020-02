Pasniegtas 'BRIT Awards' godalgas. Labākā britu grupa – Rīgā gaidāmā 'Foals'

Otrdien, 18. februārī, Londonā pasniegtas ikgadējās Lielbritānijas mūzikas industrijas balvas "BRIT Awards". Par labāko britu grupu sīvā konkurencē, apsteidzot tāda grupas kā "Coldplay" un "Bastille", saņēmusi šoruden Rīgā gaidāmā grupa "Foals".

Divas balvas – par labāko dziesmu un labākā jaunā mākslinieka godalgu – saņēma skotu dziedātājs un dziesmu autors Lūiss Kapaldi, bet citās svarīgākajās godalgu kategorijās pa vienai balvai izcīnīja tādas zvaigznes kā Stormzy, Meibla un Billija Eiliša.

Kapaldi balvu "Gada dziesma" saņēma par balādi "Someone You Loved", kas britu hitparādes pirmajā vietā atradās septiņas nedēļās.

Reperis Stormzy tika godalgots kā labākais britu solo mākslinieks, un tā viņam ir otrā šāda godalga kopš 2018. gada.

Jaunā māksliniece Meibla saņēma labākās britu solo mākslinieces balvu, un tas noticis 30 gadus pēc tam, kad divas "BRIT Awards" godalgas saņēma viņas māte – dziedātāja Nene Čerija.

Godalgu "Gada albums" saņēma Londonas reperis Deivs par savu sociāli kritisko darbu "Psychodrama".

Labākās starptautiskās mākslinieces godalgu saņēma Eiliša, bet starptautiskā mākslinieka balvu – "Tyler, The Creator".

Eiliša, kas pagājušajā mēnesī triumfēja "Grammy" balvu ceremonijā, "BRIT Awards" ceremonijā Londonā otrdien pirmo reizi publikas priekšā izpildīja jaunās Džeimsa Bonda filmas "No Time To Die" galveno dziesmu.

Ar uzstāšanos ceremonijā Londonas arēnā "O2" publiku priecēja arī Meibla, Kapaldi un Stormzy.

Ceremoniju noslēdza Rods Stjuarts, kopā ar bijušajiem grupas "The Faces" biedriem Roniju Vudu un Keniju Džonsu izpildot klasisko 1971. gada kompozīciju "Stay With Me".