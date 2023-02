Pasniegtas 'Grammy' balvas: Bejonse pārspēj rekordu; labākais albums – Harijam Stailsam

Losandželosā svētdien, 5. februārī, notikusi prestižās ierakstu industrijas balvas "Grammy" ceremonija, godinot māksliniekus 91 kategorijā. Šī balvas pasniegšana īpaši ievērojama ar to, ka dziedātāja Bejonse kļuvusi par visu laiku visvairāk ar "Grammy" godalgoto mākslinieci. Tiesa, šogad viņa neieguva balvu nevienā no četrām galvenajām kategorijām. Kategorijā "Gada albums" uzvaras laurus plūca Harijs Stailss par "Harry's House".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rekords tika pārspēts brīdī, kad Bejonses "Renaissance" tika atzīts par labāko deju un elektroniskās mūzikas albumu. Tā bija jau 32. "Grammy" balva dziedātājas karjerā un viņa savā pateicības runā teica, ka cenšas nekļūt pārāk emocionāla, kā arī pauda pateicību ikvienam, kas palīdzējis viņas mūziķes ceļā. Līdz šim "Grammy" rekordists ar 31 balvu bija ungāru izcelsmes amerikāņu diriģents Džordžs Šolti, bet Bejonse ar 28 "Grammy" ierindojās rekordistu saraksta otrajā vietā, līdzās Kvinsijam Džounsam. Kopumā māksliniece balvai šogad bija nominēta deviņās kategorijās.

Dziedātāja pie balvām tikusi arī kategorijās "Labākais elektroniskās vai deju mūzikas ieraksts" par dziesmu "Break My Soul", kā arī "Labākais tradicionālais R&B sniegums" par dziesmu "Plastic Off the Sofa" un "Labākā tradicionālā R&B dziesma" par "Cuff It".

Kā minēts, par gada labāko albumu atzīts Harija Stailsa "Harry's House", kas godalgots arī kategorijā "Labākais vokālais popa albums".

Vienā no četrām galvenajām kategorijām – "Labākā dziesma" – uzvarējusi amerikāņu "country" māksliniece Bonija Raita ar skaņdarbu "Just Like That". Savukārt par gada labāko jauno mākslinieci atzīta amerikāņu džeza dziedātāja Samara Džoja. "Grammy" kategoriju "lielo četrinieku" noslēdz mūziķe Lizzo, kura ar dziesmu "About Damn Time" triumfējusi kategorijā "Gada ieraksts".

Dziedātāja Adele "Grammy" saņēma kategorijā "Labākais solo sniegums popmūzikā", bet balvu par labāko tradicionālā popa albumu – Maikla Bublē "Higher".

Arī šovasar Latvijā, "Positivus" festivālā gaidāmais Sems Smits ticis pie "Grammy" balvas – viņš uzvaras laurus plūcis kategorijā "Labākais dueta vai grupas sniegums popmūzikā" par dziesmu "Unholy", kas tapusi kopā ar vācu dziedātāju Kimu Petras.

Par labāko roka albumu atzīts Ozija Osborna "Patient Number 9". Kopā ar Oziju albuma tapšanā piedalījušies arī Džefs Beks, Ēriks Kleptons, Džošs Homme no "Queens of the Stone Age", Roberts Truhiljo no "Metallica", Dafs Makagans no "Guns N' Roses" un daudzi citi jau par roka leģendām dēvējami mūziķi.

Kā labākais alternatīvās mūzikas albums godalgots dueta "Wet Leg" paštitulētais debijas veikums - "Wet Leg". Duets balvu saņēmis arī kategorijā "Labākais alternatīvās mūzikas sniegums".

Kategorijā "Labākais repa albums" pie "Grammy" ticis Kendriks Lamārs ar "Mr. Morale & The Big Steppers". Mūziķis godalgots arī kategorijās "Labākais repa sniegums" un "Labākā repa dziesma" par "The Heart Part 5".

Savukārt par labāko "country" mūzikas albumu atzīts Villija Nelsona "A Beautiful Time".

Jau ziņots, ka šogad "Grammy" bija nominēts ieraksts, kura tapšanā piedalījies arī latviešu diriģents Andris Nelsons. Savu ceturto "Grammy" nomināciju diriģents bija nopelnījis kategorijā "Labākā laikmetīgās akadēmiskās mūzikas kompozīcija" par ierakstu kopā ar Leipcigas "Gewandhausorchester", taču šogad viņš pie balvas netika.

"Grammy" ceremoniju šogad vadīja komiķis Trevors Noa, bet uz skatuves ar īpašiem priekšnesumiem kāpa popzvaigznes Bad Bunny, Lizzo, Harijs Stailss, Mērija Dž. Blaidža, Brendija Kārlaila, DJ Khaled, Stīvijs Vonders, kā arī Sems Smits. Ar žanra leģendu uzstāšanos tiks svinēta hip-hopa piecdesmitgade, bet smeldzīgā muzikālā veltījumā pieminēti pērn aizgājušie mūziķi.

Ceremonijas īpašā viešņa šogad bija ASV pirmā lēdija Džila Baidena, kura pasniedza balvu kategorijā "Gada dziesma", kā arī prezentēja kategoriju, kurā šogad balva tika pasniegta pirmo reizi – "Labākā dziesma sociālajām pārmaiņām". Balvu šajā kategorijā saņēmis irāņu dziedātājs Šervins Ažapūrs (Shervin Hajipour) par balādi "Baraye" – veltījumu 2022. gadā Irānas protestos aizturētās un vēlāk mirušās 22 gadus vecās Mahsas Amini piemiņai.

"Grammy 2023" laureāti

Gada albums:

Harijs Stalizs "Harry's House"

Gada ieraksts:

Lizzo "About Damn Time"

Labākā dziesma:

Bonija Raita "Just Like That"

Labākā jaunā māksliniece:

Samara Džoja

Labākais deju un elektroniskās mūzikas albums:

Bejonse "Renaissance"

Labākais roka albums:

Ozijs Osborns "Patient Number 9"

Labākais alternatīvās mūzikas albums:

"Wet Leg" – "Wet Leg"



Labākais repa albums:



Kendriks Lamārs "Mr. Morale & the Big Steppers"

Labākais "country" albums:

Villijs Nelsons "A Beautiful Time"

Viss balvas laureātu saraksts 91 kategorijā atrodams "Grammy" mājaslapā.