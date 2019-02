Pasniegti 'Zelta mikrofoni'. Gada labākais albums – 'Instrumentu' 'Atkala'

Dailes teātrī 12. februāra vakarā pasniegtas Latvijas mūzikas ierakstu Gada balvas "Zelta mikrofoni". Par gada labāko pašmāju mūzikas albumu žūrija atzinusi grupas "Instrumenti" ierakstu "Atkala". Tas uzvarējis arī kategorijā "Labākais popmūzikas albums". Tāpat ceremonijā vairākas balvas saņēmusi grupa "Prāta vētra", kā arī reperis Ozols.

Grupa "Instrumenti" šogad bija nomināciju līdere – kopumā uz balvu pretendējot sešās kategorijās. Albums "Atkala" pie "Zelta mikrofoniem" tika divās kategorijās – "Labākais popmūzikas albums" un "Gada albums". "Atkala" iznāca pašā 2017. gada nogalē un tika novērtēts kā pārdomātākais un līdz šim kvalitatīvākais grupas albums. Tā vāciņu rotā īpaša, "Instrumentu" mūzikas iedvesmota Džemmas Skulmes glezna. Popularizējot albumu, 2018. gada vasarā "Instrumenti" sniedza divus koncertus Siguldas pilsdrupu estrādē, bet 2019. gada augustā ieplānots vērienīgas koncerts stadionā "Daugava".

"Zelta mikrofona" ceremonijā divas balvas saņēma arī grupa "Prāta vētra" – kategorijā "Labākais videoklips" par dziesmas "Ogles" video, kā arī kategorijā "Labākais koncertieraksts" par turnejas "Skārda bungu tūre" Mežaparka koncerta ierakstu 2018. gada vasarā.

Īpašu triumfu svinīgajā pasākumā piedzīvoja reperis Ozols, kura "Neona pilsēta" atzīta par labāko hiphopa albumu, bet kopā ar Donu dziedātā dziesma "Salauzta sirds" ieguvusi divas balvas – kategorijās "Gada radiohits" un "Gada labākā dziesma".

Lielu sabiedrības polemiku izraisījusī dziedātāja Evija Vēbere "Zelta mikrofona" ceremonijā tika pie balvas katgeorijā "Labākais alternatīvās vai indie mūzikas albums" par "Sirdsbūt", bet iepriekš "Austras balvu" ieguvusī grupa "Polifauna" un tās albums "You Look Like a Lost Soul" uzvarēja kategorijā "Labākā debija".

Šogad "Zelta mikrofona" ceremonijā īpaši tika godināts komponists Mārtiņš Brauns, kurš saņēma balvu par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikā. Savukārt par labāko akadēmiskās mūzikas albumu tika atzīts Latvijas radio kora, Sigvarda Kļavas un Mārtiņa Brauna ierakstītais "Mārtiņš Brauns. Daugava".

Īpašs mirklis "Zelta mikrofona" ceremonijā bija grupas "The Hobos" un draugu kora izpildītā dziesma "Walk All Night", kas bija veltījums 2016. gada sākumā autonegadījumā cietušajam dziedātājam Rolandam Ūdrim-Balodim. Ar šo dziesmu "Delfi" 2018. gada nogalē uzsāka akciju "Stiprini stipros", kas aicināja pievērst uzmanību un palīdzēt ģimenēm, kuru aprūpē ir smagi slims un kopjams tuvinieks.

Ar horeorāfiju priekšnesumu ceremonijā uzstājās "Very Cool People" kopā ar Edavārdiem, ansi un Kristīni Prauliņu, kopīgā priekšnesumā uz Dailes teātra skatuves kāpa Latvijas labākie ģitāristi, jaunas dziesmas atskaņoja Igo un Aija Andrejeva, kā arī Reinis Sējāns, Intars Busulis un šova "X Faktors" dalībnieki. Ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās arī "The Sound Poets", Dons ar Ozolu, "Musiqq", "Dagamba", "Polifauna" un "Crazy Dolls".

Latvijas mūzikas ierakstu Gada balvas ieguvēji visās kategorijās:

Akadēmiskās mūzikas albums

"Mārtiņš Brauns. Daugava" – Latvijas Radio koris, Sigvards Kļava, Mārtiņš Brauns

Izdevējs: SKANI

Alternatīvās vai indie mūzikas albums

"Sirdsbūt" – Evija Vēbere

Izdevējs: Pašizdots

Mūzikas albums bērniem

"Vilkam tāda dvēselīt'" – 12 Latvijas bērnu vokālie ansambļi un Roberta Kumsāre, Eremijs Sējāns, Andris Sējāns

Izdevējs: "Musica Baltica"

Džeza, blūza vai soul mūzikas albums

"Baltic" – "Auziņš. Čudars. Arutyunyan"

Elektroniskās vai deju mūzikas albums

"Eight" – "Brimstone"

Izdevējs: "Brimstone Records"

Hiphopa mūzikas albums

"Neona Pilsēta" – Ozols

Izdevējs: SIA "Urban Clothing"

Instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums

"The Pagan King" – Dažādi izpildītāji

Izdevējs: "GreenRiver Music"

Popmūzikas albums

"Atkala" – "Instrumenti"

Izdevējs: "Instrumenti"

Roka vai metāla mūzikas albums

"Posts" – "Velns Viņu Zin"

Izdevējs: "Grautiņa ieraksti"

Šlāgera vai kantrī mūzikas albums

"No visa galva griežas" – "Crazy Dolls"

Izdevējs: "Crazy Dolls"

Tautas vai pasaules mūzikas albums

"Tautumeitas" – "Tautumeitas"

Izdevējs: "Onair Studios"

Dziesma

"Salauzta sirds" – Dons, Ozols

Izdevējs: "DONSMusic"

Debija

"You Look Like a Lost Soul" – "Polifauna"

Izdevējs: Yadda Yadda Records

Videoklips

"Ogles" – "Prāta vētra"

Izdevējs: "Prāta vētras Skaņu ierakstu kompānija"

Koncertieraksta video

"Skārda bungu tūre. Koncerts Mežaparkā. Prāta vētra"

Izdevējs: "Prāta vētras Skaņu ierakstu kompānija"

Origo Zelta dziesma

"Zemes stunda" – ansis, pied. Kristīne Pāže

Radio hits

"Salauzta sirds" – Dons, Ozols

Izdevējs: "DONSMusic"

Gada albums

"Atkala" – "Instrumenti"

Izdevējs: "Instrumenti"

Mūža ieguldījums Latvijas mūzikas attīstībā:

Mārtiņš Brauns.