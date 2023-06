Pastāvēs, kas nemainīsies jeb ieskats jau atkal izpārdotajā 'Three Days Grace' koncertā

Ja tev ir ausis un tu esi bijis dzīvs divtūkstošajos, tu, visticamāk, esi dzirdējis "Three Days Grace", kaut vai ja tikai kaut kur perifērijā un nezinot, ka tie ir "Three Days Grace". Ja tu ik pa brīdim intereses pēc paklausies kādu alternatīvās mūzikas topu vai "Spotify" pleilisti, arī tad, visticamāk, esi dzirdējis "Three Days Grace" – grupa ar apskaužamu disciplīnu izdod jaunus albumus. Un, lai arī tie ne vienmēr izsauc kritiķu apbrīnu, to singli regulāri gozējas "Billboard Mainstream Rock" topa un citu meinstrīma alternatīvās mūzikas hitu sarakstos. Līdz ar to nav jābrīnās, ka fanu kanādiešu apvienībai pietiek – 13.jūnijā tā Rīgā viesojās jau trešo reizi (iepriekš – 2016. un 2018. gadā), un tai jau trešo reizi izdevās izpārdot koncertzāli "Palladium".

Lai arī daži grupas dalībnieki kopā muzicēt sāka jau tālajā 1992. gadā, ar nosaukumu "Three Days Grace" apvienība uzstājas kopš 1997. gada, bet savus "treknos gadus" tā pieredzēja šīs tūkstošgades sākumā, kad iznāca tās pirmie albumi "Three Days Grace" un "One-X". Tie uzrāva grupu slavas augstumos, un dziesmas no šiem albumiem uz tā laika vispārējā alternatīvās mūzikas viļņa iepeldēja raidstacijās un mūzikas kanālos, un tādi hiti kā "I Hate Everything About You", "Pain", "Riot", "Animal I Have Become" un vēl citi atrada savu vietu daudzu jo daudzu klausītāju sirdīs un mūzikas atskaņotājos.

Kopš tā laika grupa ir neatlaidīgi izdevusi pa albumam ik pa trīs gadiem, un šī tradīcija tika pārtraukta tikai ar pēdējo albumu "Explosion", kas iznāca pagājušogad (un kura turnejas ietvaros notika arī grupas koncerts Rīgā). Pa vidu tam 2013. gadā grupā nomainījās sastāvs – sākotnējais solists Ādams Gontjē pēkšņi grupu atstāja, un viņa vietā nāca basģitārista Breda Volsta brālis Mets Volsts, kurš solista pienākumus pilda līdz pat šai dienai. Protams, ir atsevišķi fani, kas uzskata, ka pēc Gontjē aiziešanas "tas jau vairs nav tas", taču jāatzīst, ka Mets solista pienākumus pilda centīgi un atbildīgi, un šo gadu laikā grupā, šķiet, ir pilnīgi iejuties.