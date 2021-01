Paziņoti 'Zelta mikrofona 2021' nominanti; šogad izteikta līdera nav

Otrdienas, 19. janvāra, pēcpusdienā tiešraidē no RISEBA Arhitektūras un mediju centra H2O 6 tika paziņoti visaptverošākās mūzikas nozares balvas "Zelta mikrofons" pretendenti. Kā "Delfi" informēja organizatoru pārstāve Ilze Pleša, šogad izteikta līdera, kas uz balvu pretendētu ievērojami vairāk kategorijās nekā citi, nav.

Uz iekļūšanu balvas fināla pieciniekos šogad pretendēja 171 albums, 186 dziesmas, 142 videoklipi, 43 debijas albumi un 19 koncertieraksti video formātā, kopskaitā 561 pieteikums.

Pasākumu vadīja Mārtiņš Ruskis, un starp nominantu paziņotājiem bija Latvijas Republikas Kultūras Ministrs Nauris Puntulis, Latvijas Izpildītāju un Producentu apvienības direktore Liena Grīna, raidījuma Bez Tabu žurnāliste Diāna Urbāne, mūziķis un RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas katedras vadītājs Jānis Holšteins, mūzikas žurnālisti un kritiķi Jānis Žilde un Kaspars Zaviļeiskis, dīdžejs un radio Pieci.lv mūzikas redaktors Mārtiņš Makreckis jeb Makree, radio TEV dīdžejs Lauris Zalāns, producents Gints Stankevičs, "4Finance" reģionālais vadītājs Gvido Endlers. un citi.

Sanākušos viesus priecēja vairāki šī gada balvas "Zelta mikrofons" pretendentu priekšnesumi – Jolanta Gulbe-Paškeviča kopā ar pianistu Kristapu Vanadziņu izpildīja savu aranžēto Mārtiņa Brauna un Jāņa Petera kompozīciju "Dziesma par spēli", Kārlis Kazāks kopā ar Kasparu Tobi – elektroniskās mūzikas kopdarbu "Caur saskrāpētu stiklu". Skanēja "Kā mīlasstāstā" jauno un enerģisko "Sub Scriptum" priekšnesumā, dziesma "Miers", ko atskaņoja Kristīne Pāže un grupa "Kautkaili", bet pasākuma noslēgumā – Ozola un Zebrenes hits "Antidepresanti".

Kā minēts, šogad balvas pretendentu vidū nav izteiktu līderu. Aija Andrejeva pretendē uz balvu trīs kategorijās – Popmūzikas albums "Es iešu tālāk", kā arī kopdarbs ar Agnesi Rakovsku un Kristīni Pāži, dziesma "Laime šī" iekļuvusi nominantu vidū kategorijā "Dziesma" un "Elektrum Gada dziesma". Divreiz nominantu vidū iekļuvuši arī tādi izpildītāji kā Kārlis Kazāks, Ozols, "Carnival Youth", Dons, "Triānas parks", "Tautumeitas", Liepājas Simfoniskais orķestris, Laura Polence (Tutas lietas), Jānis Ruņģis un Ūga.

18 kategorijās nominantus nosaka žūrija 44 nozares ekspertu sastāvā. Vienīgā kategorija, kurā vārds tiek dots klausītājiem, ir kategorija "Elektrum Gada dziesma". Šogad nobalsot par sev tīkamāko dziesmu varēs elektroniski – tiešsaistē portālā skaties.lv, kur pirms balsošanas būs iespējams noklausīties visas 10 dziesmas, izvēloties savu favorītu.

Divu balvu pretendenti kļūs zināmi tikai februārī – Balva par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā, Radio hits, kuru tradicionāli, apkopojot Latvijas radiostaciju atskaites, nosaka Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA).

Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons 2021" ceremonija notiks 16. martā. Šogad šai tradīcijai aprit 25. gadskāŗta. Ikviens interesents Latvijā un citur to varēs vērot TV3 un TV3play.lv.

Balvas "Zelta mikrofons 2021" nominantu saraksts

Alternatīvās vai eksperimentālās mūzikas albums:

"Balta gaisma" - "Waterflower" / pašizdots;

"Ilgais ceļš kapos" - Imants Daksis / biedrība "Diadema Totalis";

"Mausoleum" - "Pamirt" / pašizdots;

"searching for buried pleasures" - "careless afterlife" / pašizdots;

"Yggdrasil" - Jānis Ruņģis / "Jersika Records".

Džeza vai fanka mūzikas albums:

"Identities" - Kārlis Vanags, "Latvian Radio Big Band" / "Jersika Records";

Koncertprogramma "Pa apli" - "Very Cool People" feat. Edavārdi, ansis un Kristīne Prauliņa / SIA "Very Cool People";

"Lick Attack" - "B.H.A.D. Company" / pašizdots';

"The Maze"" - Kārlis Auziņš, Matīss Čudars, Ivars Arutyunyan / "Jersika Records";

"Then and Now" - Krists Saržants / pašizdots.

Elektroniskās mūzikas albums:

"Apspēlēts" - Kārlis Kazāks un Kaspars Tobis / pašizdots;

"Blaumaņa Laika Mašīna" - Oriole / Oriole;

"Cheasy Rider" - KODEK / "Jūrmala Records";

"Dialogue" - Kasetes / "NABA Music", "Melo Records";

"Insulin" - "Brimstone" / "Brimstone Records".

Hip-hopa mūzikas albums:

"Y A U D A" - Ozols / "0'79 Records";

"Krasta FM" - "Kreisais Krasts" / pašizdots;

"Lavīna" - Arturs Skutelis / PKI;

"LG ir HH" – Ūga / pašizdots;

"Liela māksla" - ansis / "Netīrās cilpas".

Indie mūzikas albums:

"Bauda" - "Martas asinis" / pašizdots;

"Dzīvojumi" - "Jāņa Ruņģa klātbūtne" / Jānis Ruņģis;

"Renesanse" - Goran Gora / pašizdots;

"Šākātā" - Alise Joste / pašizdots;

"Uz karstām oglēm zem degošām zvaigznēm" - "Baložu pilni pagalmi" / "NABA Music", "Melo Records".

Instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums:

"Ezera skaņas" - "The Bad Tones", Ukko Heinonen, Dzintars Vīksna / "Backseat";

"Gaisma krīt" - Jolanta Gulbe-Paškeviča / "Riga Room Records";

"igo/hermanis/dziesmas" - Igo, Aivars Hermanis / "Upe tuviem un tāliem";

"Mans mīļākais karš" - Kārlis Auzāns / pašizdots;

"Zeme" - Reinis Jaunais / pašizdots.

Klasiskās vai kora mūzikas albums

"Codex Faenza" - Ilze Bertrand / "Jersika Records";

"Daumants Liepiņš: Rahmaņinovs. Zemzaris" - Daumants Liepiņš / "Skani";

Rihards Dubra: 2. simfonija, "Mystery of His Birth" - Liepājas Simfoniskais orķestris, Ēriks Kiršfelds, diriģents Atvars Lakstīgala / "Skani";

"Tālivaldis Ķeniņš: Vijoļkoncerts, Koncerts pieciem sitaminstrumentālistiem un orķestrim, Beatae voces tenebrae" – Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un solisti / "Skani";

"Vēja mirdzums" - Liepājas Simfoniskais orķestris, Vestards Šimkus, diriģenti Gintars Rinkevičs, Atvars Lakstīgala / "Skani".

Metāla mūzikas albums:

"Control" - "Tesa" / "My Proud Mountain";

"Grimt" - "Oghre" / "Grautiņa ieraksti";

"Tumši ūdeņi" - "Frailty" / "Frailty", "Zobens un Lemess";

"Veļu laiks" – "druun" / pašizdots;

"vvz" - "Velns Viņu Zin" / "Grautiņa ieraksti".

Mūzikas albums bērniem:

"Guliet, mazie!"- Lauris Valters / pašizdots;

"Nu-ku-smalki-šiki-drū" - Laura Polence / "Tuta Media";

"Rīgas kalnu lielā balle" - "Podziņas" / "MicRec";

"Sadziedam?" - "Tarkšķi" / "Lauska";

"Visi kopā" - Marta Marija Sproģe / pašizdots.

Popmūzikas albums:

"Distance" - Chris Noah / "Made In Baltics";

"Es iešu tālāk" - Aija Andrejeva / pašizdots;

"Kompozīcijas" - "Triānas parks" / "Park Records";

"Lietas, kas notiek manā galvā" - Marta / pašizdots;

"Tūrists" - Dons / "Donsmusic".

Rokmūzikas albums:

"Ak dievs, ko par mums teiks citplanētieši" - "Krāsa" / pašizdots;

"Aplī" - Arturs / "Sony Music Finland Oy";

"Kovārņu mazbērniem" - "Židrūns" / "I Love You Records";

"Vismaz 9 reizes" - "Nova Koma", piedalās Edavārdi, Idus Abra / "Grautiņa ieraksti";

"We're All Connected" - "So Lucid Electric Feel" / pašizdots.

Šlāgera mūzikas albums:

"Bravo!" - "Čipsis un Dullais" / "NABA Music", "Melo Records";

"Jauni jāja karavīri" - Dobeles zemessargi / "Laula R";

"Nopietni pa jociņam" - Guntis Skrastiņš un Raimonds Pauls / SIA "Forte Production";

"Trīs no Pārdaugavas dziesmas" - "Ducele" / "MicRec";

"Vēja dēls" - "Tērvete" / "Laula R".

Tautas vai pasaules mūzikas albums:

"13 i 1" - Kārlis Kazāks / pašizdots;

"Dziesmas no Aulejas" - "Tautumeitas" / "Tautumeitas";

Mūzika no topošās folkbaleta deju izrādes "Cik saules mūsos" - Jānis Strazdiņš, Kārlis Auzāns, Mārtiņš Miļevskis / pašizdots;

"Mantojums Volume 1" - Ieva Kerēvica / "Musica Baltica";

"Sibīrijas dziesmas" - Mūziķu apvienība "Sventava" / "Upe tuviem un tāliem".

Dziesma:

"Antidepresanti" - Zebrene & Ozols;

"Daudz par daudz" - Patrisha;

"Dejot vienatnē" - "Rīgas modes";

"Dzeguzes balss" - "Carnival Youth";

"Laime šī" - Aija Andrejeva, Kristīne Pāže, Agnese Rakovska.

Debija:

"Ieroči" - Loreta Reide / "LR Music";

"Lai noskan klusums" - Evija Smagare / pašizdots;

"LG ir HH" - Ūga / pašizdots;

"Runa nav par naudu" - "Audiokvartāls" / pašizdots;

"The Lighthouse Trilogy" - "audrú" / pašizdots.

Videoklips:

"Atkal jau" - rolands če;

"Bez gaismiņas nedzīvošu" - "Auļi", RTU "Vektors", Laima Jansone;

"Blingi & Bambaleo" - "Singapūras satīns";

"Kaut kaili" - "Kautkaili";

"Šis ir mans laiks" - Aminata.

Koncertieraksts video:

"Dabas koncertzāle. Geastrum. Basas kājas";

"Deniss Pashkevich Quintet" / "Birthday Concert at Ziemeļblāzma";

Dainu kamermistērija "Es, karā aiziedams..." - Ansamblis "Arcandela";

Guntara Rača autorvakars "Mīlestība ir" - Guntars Račs, "Saldās sejas", "bet bet", Ivo Fomins, Mārtiņš Ruskis, Normunds Jakušonoks un citi;

"Tutas koncerts" - Laura Polence, Elīna Ose, Annija Putniņa, Staņislavs Judins, Rūdolfs Dankfelds, Rihards Goba.

Elektrum Gada dziesma:

"Dzeguzes balss" - "Carnival Youth";

"Elektriskā gaisma" - "Sudden Lights";

"Lai jau deg" - Ivo Fomins;

"Laime šī" - Aija Andrejeva, Kristīne Pāže, Agnese Rakovska;

"Mālos pelēkos" - "Triānas parks" un Igo;

"Panama" - "Tautumeitas";

"Skaisti savāds" - "Instrumenti";

"Soulfulman" - Ralfs Eilands un "Liepaja Music Orchestra";

"Tavs karogs" - "The Sound Poets" un "#NācGavilēt" koris;

"Tūrists" - Dons.

Labākais albuma dizains:

"Balta gaisma" – "Waterflower" / Dizaina autore Sabīne Moore;

"Control" – "Tesa" / Dizaina autors Jānis Burmeisters;

"Kompozīcijas" – "Triānas parks" / Foto Elizabete Džeina Rubene, dizains "Policy Production";

"Kovārņu mazbērniem" – "Židrūns" / Mākslinieks Otto Zitmanis;

"Pie mums ir brīnumjauki" – Ķekavas kultūras nama bērnu vokālais ansamblis "Cīrulītis" / Dizaina autore Ella Mežule

Specbalva: Labākais studijas producents:



Ģirts Laumanis jeb Lomiks;

Mārtiņš Krastiņš;

Kaspars Ansons.