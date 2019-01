Paziņoti 'Zelta Mikrofona' nominanti; priekšgalā izvirzās 'Instrumenti'

Otrdienas, 8.janvāra, pēcpusdienā Latvijas 1. Rokkafejnīcā tika paziņoti mūzikas balvas "Zelta Mikrofons" nominanti, no kuriem pārliecinoši līderi ir grupa "Instrumenti" ar sešām nominācijām, portālu "Delfi" informē "Zelta Mikrofona" pārstāve Ilze Pleša.

Uz iekļūšanu pieciniekā šogad pretendēja 121 albums, 57 dziesmas, 60 videoklipi, 24 debitanti un deviņi koncertieraksti video formātā, kopskaitā 271 pieteikums.

Līderos izvirzījušies grupa "Instrumenti" ar sešām nominācijām – "Popmūzikas albums", "Dziesma", "Koncertieraksts video", "Origo Zelta dziesma", kā arī divi ieraksti kategorijā "Videoklips". Ar četriem ierakstiem uz balvu pretendē "Prāta Vētra", kam seko "The Sound Poets", Dons, Ozols un "Auļi" – katrs startē trīs kategorijās.

Pasākumu vadīja Mārtiņš Ruskis, un starp nominantu paziņotājiem un apliecību pasniedzējiem bija tādas ētera personības kā Maija Rozīte un Kaspars Breidaks, mūzikas žurnālisti un kritiķi Jānis Žilde, Sandris Vanzovičs, Latvijas Mūzikas attīstības biedrības/ Latvijas Mūzikas eksports izpilddirektore Agnese Cimuška, Latvijas Izpildītāju un Producentu apvienības direktore Liena Grīna, Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas pārstāvis Uldis Zariņš un citi.

Pasākumā bija skatāmi arī nominantu priekšnesumi – jaunie un enerģiskie Rahu the Fool ar dziesmu "Šņāci, minna", viens no lielākajiem šī gada hitiem "Zemes stunda" anša un Kristīnes Pāžes izpildījumā, Ievas Akuteres un Aivara Hermaņa melodiskā "Vēlēšanās", puišu četrotnes "Pirmais Kurss" pozitīvais apcerējums par problēmām "Internets", kā arī sapņaini savdabīgā dziesma "Par sašaurināšanos" Evijas Vēberes izpildījumā.

16 kategorijās nominantus nosaka žūrija 43 nozares ekspertu sastāvā. Vienīgā kategorija, kurā vārds tiek dots tautai, ir šī gada jaunā nominācija "Origo Zelta dziesma 2018". Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šogad nobalsot par sev tīkamāko dziesmu varēs arī elektroniski – tiešsaistē origo.lv, kur pirms balsošanas būs iespējams noklausīties visas 10 dziesmas un izvelēties savu favorītu.

Divu balvu pretendenti kļūs zināmi tikai februārī – "Radio hits", kuru tradicionāli, apkopojot, Latvijas radiostaciju atskaites, nosaka Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA). Gada albumu vēl mēnesi izvērtēs žūrijas locekļi, jo uz to pretendē pilnīgi visi šogad iesniegtie mūzikas ierakstu albumi, neatkarīgi no žanra. Savukārt balvas par Mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā saņēmējs kļūs zināms janvāra vidū.

Jau 23. Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta Mikrofons 2019" ceremonija notiks Dailes teātrī 12. februārī. Ikviens interesents Latvijā un citur to varēs vērot tiešraidē Kanālā 2, portālā tvplay.lv, kā arī ar nobīdi kanālā LNT.

Mūzikas ierakstu gada balvas Zelta Mikrofons 2019 nominanti (alfabētiskā secībā):

Akadēmiskās mūzikas albums:

Gaismā - Inga Šļubovska-Kancēviča, Agnese Egliņa, Dita Krenberga, Ēriks Kiršfelds

Ivanovs. Simfonijas Kamerorķestrim - Valsts kamerorķestris Sinfonietta Rīga

Kamersimfonijas - Valsts kamerorķestris Sinfonietta Rīga

Liepāja Concerti Vol. I - Liepājas Simfoniskais orķestris

Mārtiņš Brauns. Daugava - Latvijas Radio koris, Sigvards Kļava, Mārtiņš Brauns

Alternatīvās vai indie mūzikas albums:

Ass - Imants Daksis

Ārpus Prātus - Jāņa Ruņģa Klātbūtne

Mitoloģijas - Grupa Sigma

Sirdsbūt - Evija Vēbere

You Look Like a Lost Soul - Polifauna

Mūzikas albums bērniem:

Dziedāt gribu! Dancot gribu! - grupa Skandi un bērni

Mūsos katrā dārgums mīt - Bērnu studija Kukaiņi, Māris Grigalis, Ance Krauze, Vineta Elksne, Ainārs Ančevskis

Paguli vēl - Vineta Elksne

Vilkam tāda dvēselīt - 12 Latvijas bērnu vokālie ansambļi un Roberta Kumsāre, Eremijs Sējāns, Andris Sējāns

Zalta Puče - Folkloras kopa un kapela Vīteri

Džeza, blūza vai soul mūzikas albums:

17 - Klausies. Слушай. Listen

Baltic - Auziņš. Čudars. Arutyunyan

Colors of Summer - Jazzatomy

Klusiklusi - Kaspars Kurdeko, Rūdolfs Macats, Kaspars Vizulis

Round Giya Kancheli - Xylem Trio & Nato Metonidze

Elektroniskās vai deju mūzikas albums:

Eight - Brimstone

Faking Albums - MMMM

Home – Puffin (pafin)

Origonda - Origo Boys

passage - H A : Z E (heiz)

Hiphop mūzikas albums:

Nakts Bērns - Bārda

Nekad nekur - Arturs Skutelis un Tvērumi

Neona pilsēta - Ozols

Nospiedumi - Misters & Nospiedumi

PPTKD (Pasaule Pieder Tiem, Kuri Dara) – Kontraflovs

Instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums:

Raimonda Paula dziedāšanas svētki koncertzālē Lielais Dzintars - Raimonds Pauls, Liepājas Simfoniskais orķestris, Valsts Akadēmiskais koris Latvija, Māris Sirmais

The Pagan King – Dažādi izpildītāji

Vēlēšanās - Ieva Akuratere un Aivars Hermanis

Vētra klusumā - Kaspars Zemītis

Visas taisnības - Projekts Visas taisnības

Popmūzikas albums:

Atkala - Instrumenti

Mēs pārejam uz Tu - Aija Andrejeva

Namiņš. Kaste. Vārdi - Dons

Par to zēnu, kas sit skārda bungas - Prāta Vētra

Trīs - The Sound Poets

Roka vai metāla albums:

Elementi - Oceanpath

In Jail - The Mary Jane

Nāve pieskārās pārbaudīt pulsu - Apēdājs

Posts - Velns Viņu Zin

Synergy and Waterlilies - Laime Pilnīga

Šlāgera vai kantrī mūzikas albums:

Apburtais ceļinieks - Zeļļi

Dzimtai Zemei - Koncertapvienība KUNGI

No Sirds uz Ziedu - Ainars Bumbieris

No visa galva griežas - Crazy Dolls

Visam ir savs laiks - Kaspars Markševics

Tautas vai pasaules mūzikas albums:

Ieviņa! - Jauno Jāņu orķestris

Rahu The Fool - Rahu The Fool

Tautumeitas - Tautumeitas

Variācijas - Lata Donga

Vēstījums rakstos - Raxtu Raxti, Auļi

Dziesma:

Ceļš - The Sound Poets

HES un tu - Instrumenti

Salauzta sirds - Dons, Ozols

Tu esi labākais - Reinis Sējāns un Intars Busulis

Zemes stunda - ansis, pied. Kristīne Pāže

Debija:

Atdzīvinot vēju - Kanisaifa

Flourish - Gints Smukais

Problēmas - Pirmais Kurss

Under Allure - Múr

You Look Like a Lost Soul – Polifauna

Videoklips:

HES un tu - Instrumenti

Love is the Answer - Carnival Youth

Nutcracker Rock - DAGAMBA

Ogles - Prāta Vētra

Tu atvēri mani ar nazīti – Instrumenti

Koncertieraksts video:

Dejas izrāde No Zobena Saule lēca Vecāķu pludmalē

Instrumenti koncerts Atkala Siguldas pilsdrupu estrādē

Mārcis Auziņš Solo programma “Viens” koncertieraksts Sound Division studijā

Skārda bungu tūre. Koncerts Mežaparkā – Prāta Vētra

Vēstījums rakstos – Raxtu Raxti, Auļi un vairāk kā 1000 dejotāji

Origo Zelta dziesma:

Blēņas - Aija Andrejeva

Ceļš - The Sound Poets

Dejot trakāk - Astro’n’out

HES un tu - Instrumenti

Kamēr tev ir mīla - Kristīne Prauliņa, Raimonds Pauls, Latvijas Radio Bigbends

Ogles - Prāta Vētra

Roku Okeāns - Bermudu Divstūris

Salauzta sirds - Dons, Ozols

Tu esi labākais - Reinis Sējāns un Intars Busulis

Zemes stunda – ansis pied. Kristīne Pāže

Labākais dizains – laureāti:

Piena ceļš - Amorālā psihoze

Rahu The Fool - Rahu The Fool

Vēstījums rakstos - Raxtu Raxti, Auļi

Labākais skaņu producents – laureāts:

Gatis Zaķis