Pēc hakeru uzbrukuma 'Radiohead' publicē savu 90. gadu arhīvu

Pēc hakeru uzbrukuma grupas "Radiohead" līdera Toma Jorka arhīvam, grupa nolēmusi tiešsaistē visu nopludināto materiālu publicēt pati, piedāvājot to legāli iegādāties.

Kā publikācijā savā oficiālajā "Facebook" kontā 11. jūnijā raksta "Radiohead" pārstāvji, uzbrukums noticis pagājušajā nedēļā un grupai pieprasīti 150 000 ASV dolāru, pretējā gadījumā viss 18 stundu ilgais nozagtais materiāls tiktu publicēts. Pamatā tie ir 90. gados tapuši ieraksti, gan grupas trešajā albumā "OK Computer" neiekļautas dziesmas, gan dažādas jau zināmu dziesmu interpretācijas.

Kopš 11. jūnija grupa visu šo materiālu ir publicējusi savā oficiālajā "Bandcamp" vietnē, piedāvājot to 18 dienas legāli lejupielādēt par 18 mārciņām. Visus iegūtos līdzekļus grupa ziedos organizācijai "Extinction Rebellion", kas cīnās pret klimata pārmaiņām.

Grupa atgādina, ka šī mūzika nekad nav bijusi domāta publikai – pamatā tas ir melnais materiāls, turklāt ļoti garš.

Atgādinām, ka "Radiohead" trešais albums "OK Computer" iznāca 1997. gadā, kļūstot par vienu no spilgtākajiem desmitgades ierakstiem un atnesot grupai starptautisku slavu. Tas bija vairāk eksperimentāls nekā iepriekšējie divi grupas albumi, un nereti tiek dēvēts gan pat "Radiohead" labāko ierakstu, gan arī par vienu no 20. gadsimta ietekmīgākajiem mūzikas albumiem. Svinot albuma 20. jubileju, 2017. gadā iznāca tā papildinātā un remāsterētā versija "OK Computer OKNOTOK 1997 2017".