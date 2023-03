Pēc trīs gadu pārtraukuma pasniegtas Latvijas Metālmūzikas gada balvas

Sestdien, 11. martā, pēc trīs gadu pārtraukuma tika pasniegtas Latvijas Metālmūzikas gada balvas. Tika noskaidroti 2020., 2021. un 2022. gada labākie ieraksti, kā arī aizvadītā gada debitanti.

Kā "Delfi" vēsta pasākuma rīkotāji, ņemot vērā trīs gados sakrājušos mūzikas ražu, pirms tautas balsojuma izziņošanas tika izveidots finālistu piecinieks par katru no apskatāmajiem gadiem. Kopumā unikālo balsotāju skaits, kas katrs varēja balsot vienu reizi no ierīces, tuvojās divarpus tūkstošiem.

Iznākumā par 2022. gada labāko ierakstu tika kronēts Liepājas grupas "Ryvendir" albums "The Loremaster", par 2021. gada albumu kļuva "Deodium" garadarbs "Gaismogs", savukārt 2020. gada labākā ieraksta titulu saņēma grupas "Māra" minialbums "Self-Destruct. Survive. Thrive!".

Par labākajiem debitantiem tika atzīts trio "Izslēdzējs".

Metālmūzikas Gada Balva tiek pasniegta kopš 2009. gada, to rīko kluba "Melnā piektdiena" un festivāla "Zobens un Lemess" radošā komanda, kas metālmūzikas lauciņā darbojas jau gandrīz trīsdesmit gadu. Šogad bez laureātiem "Deodium" un "Izslēdzēja" apbalvošanas ceremonijas pasākumā uzstājās arī nominanti "Saturn's Husk" un "Darrva".



Latvijas Metālmūzikas gada balvas nominanti un saņēmēji.

Kategorija "Labākais 2020. gada ieraksts":



"Māra" – "Self-destruct. Survive. Thrive!";



"Catalepsia"– "Inheritance";

"Frailty"– "Tumši ūdeņi";

"Oghre" – "Grimt";

"Saturn's Husk" – "The Conduit"

Kategorija "Labākais 2021. gada ieraksts":

"Deodium" – "Gaismogs";



"Apēdājs" – "Atkarības/Pirmā mīla";

"Bong Nagar" – "0:00:01";

"Everlust" – "Diary of Existence";

"Mindesign" – "Swallowed".



Kategorija "Labākais 2022. gada ieraksts":



"Ryvendir" – "The Loremaster";

"Anthia" – "Gaslighter";

"Darrva" – "ŌVIŠ";

"Irons Wings"– "Ritual of Rage";

"Morphide" – "Anhedonia".

Kategorija "Labākā 2022. gada debija":



"Izslēdzējs"– "Vilks";



"Garu pagrabs" – "Tā dzīvo cilvēks";

"Jar of Kings" – "Momentum";

"Morphide" – "Anhedonia";

"Quickstrike" – "None of a Kind".