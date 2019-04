Pēterbaznīcā uzstāsies Mogena Dāla kamerkoris no Dānijas un latviešu operas solisti

Piektdien, 12. aprīlī, pulksten 19.00, Sv. Pētera baznīcā ar vienīgo koncertu Latvijā uzstāsies Mogena Dāla (Mogens Dahl) kamerkoris no Kopenhāgenas un kopā ar latviešu jaunajiem operas solistiem – soprānu Elīnu Šimkus un baritonu Kalvi Kalniņu – izpildīs Johannesa Brāmsa "Vācu rekviēmu" Filipa Molla (Phillip Moll) pārlikumā kamerkorim un četrrocīgām klavierēm, portālu "Delfi" informē Dānijas Kultūras institūta pārstāve Latvijā Ilva Sinkēviča.

Šajā skaņdarbā tradicionālo mesas daļu vietā Brāmss izvēlējās vairākus Bībeles fragmentus no Lutera Bībeles viņa dzimtajā vācu valodā. Uzsvars likts uz dzīves pārejošo raksturu, to, kā atrast cerību neskatoties uz to, ka mūsu dienas ir skaitītas. Rekviēms guva tūlītējus panākumus uzreiz pēc tā pirmatskaņojuma 1868. gadā, kad Brāmss tika pamanīts un kļuva par savas paaudzes vadošo komponistu.

Vācu rekviēms pazīstams kā monumentāls skaņdarbs korim un orķestrim, bet komponists aranžējis kompozīciju arī klavierēm četrrocīgi. Koncertā būs dzirdama jauna aranžija Brāmsa versijai, ko veidojis Filips Molls (Phillip Moll), kura pirmatskaņojums ar Berlīnes Radio kori (Rundfunkchor Berlin) notika 2016. gadā. Ar tikai diviem pianistiem, diviem solistiem un kamerkori tā ļauj Brāmsa fantastiskajam darbam ar kora balsīm patiesi izcelties ar precīzo un eleganto skanējumu.

Mogena Dāla kamerkoris ir galvenokārt no Ziemeļvalstīm nākošu, starptautisku dziedātāju profesionāls ansamblis. Koris dibināts 2005. gadā un mākslinieciski iesakņojies ziemeļu a capella tradīcijās. Tā dibinātāja un diriģenta Mogena Dāla vadībā kamerkoris izaudzis par vienu no Skandināvijas vadošajiem vokālajiem ansambļiem, un viņa spēja uztaustīt ziemeļu vokālās mūzikas tendeces rezultējusies oriģinālās mākslinieciskās sadarbībās, kas sniedzas pāri tradicionālajām žanru robežām.

Starp izpildītājiem būs dzirdami arī izcili latviešu solisti un dāņu pianisti, tai skaitā viens no izcilākajiem savas paaudzes soprāniem Elīna Šimkus, kura uzvarējusi vairākos starptautiskos konkursos un ir slavena operas un ievērojamu koru soliste, kā arī nesen Lielo mūzikas balvu 2018 ieguvušais baritons Kalvis Kalniņš. Kalvis plūcis laurus vairākos starptautiskos konkursos un bieži izpilda baroka, kā arī klasiskās operas skaņdarbus. Koncertu pavadīs dāņu pianistes Tanja Zapolski, kas pārsteigusi publiku ar saviem solo koncertiem un jaunām starpžanru izteiksmes formām un Rikke Sandberg, kura saņēmusi īpašu atzinību un apbalvojumus par Brāmsa interpretāciju.

Pie diriģenta pults stāsies pats orķestra vadītājs Mogens Dāls.

Ieeja koncertā ir bez maksas.